Samsung annonce les prix du Galaxy S23 et lance des bundles en Inde

Samsung a lancé la série Galaxy S23 hier, mais ce n’est que maintenant que la division indienne a publié les prix détaillés pour le pays asiatique. Et cela apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La mauvaise nouvelle est que toutes les versions ont connu une augmentation de prix par rapport à la série Galaxy S22. Il est relativement mineur de 2 000 INR sur le vanilla S22, de 10 000 INR plus notable sur le Galaxy S22+ et de 15 000 INR plutôt significatif sur l’Ultra.

La bonne nouvelle est que les modèles Plus et Ultra sont livrés avec un stockage accru de 256 Go sur ces versions de base, donc à moins que vous ne prévoyiez d’obtenir une unité de 128 Go, la différence n’est pas énorme. De plus, l’Inde obtient 12 Go de RAM sur le 256 Go Ultra, ce qui est un avantage appréciable.

Voici la répartition détaillée :

Inde (tous les prix en INR)

Galaxie S23 Galaxie S23+ Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 74 999 – –

8/256 Go 79 999 94 999 –

8/512 Go – 104 999 –

12/256 Go – – 124 999

12/512 Go – – 134 999

12 Go/1 To – – 154 999





Le Galaxy S23 est disponible en quatre couleurs : noir, crème, vert et lavande. Le Galaxy S23+ n’obtient que l’option Noir et Crème, tandis que le Galaxy S23 Ultra les obtient tous, dont quatre exclusifs à Samsung.com – Rouge, Graphite, Citron vert et Bleu ciel, mais ils ne sont que pour la version 256 Go.

De plus, Samsung India propose des forfaits de pré-réservation pour le Galaxy S22 Ultra. Pour seulement 4 999 INR supplémentaires, la société propose une Galaxy Watch4 Classic LTE et Buds Pro 2, un adaptateur 25 W et un chargeur sans fil Solo.

Le Galaxy S23 + peut être associé à une Watch4 Bluetooth uniquement pour 4 999 INR, tandis que les acheteurs du S23 peuvent obtenir le portable pour seulement 2 999 INR.

Si vous échangez votre ancien smartphone, Samsung réduira encore plus le prix entre 8 000 INR et 60 000 INR, selon l’appareil.

