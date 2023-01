Samsung annonce les modèles de téléviseurs OLED S95C et S90C, le projecteur Premiere 8K

Samsung a annoncé sa prochaine génération de téléviseurs QD-OLED pour 2023, et il sera disponible en deux variantes et trois tailles en utilisant le panneau OLED de nouvelle génération de Samsung Displays.

La gamme 2023 comprend le S95C et le S90C plus abordable et sera le successeur du S95B de l’année dernière, qui a reçu une excellente réponse des critiques et des clients. Les nouveaux modèles présentent les mêmes tailles de 55 pouces et 65 pouces qu’auparavant, mais Samsung proposera désormais également une nouvelle taille de 77 pouces, qui devient de plus en plus populaire parmi les acheteurs.

Samsung a lancé deux nouvelles gammes QD-OLED à #CES2023. Le premier est le Samsung S95C avec One Connect Box, permettant une conception monolithique ultra-mince et un son plus puissant. Disponible en 55, 65 et 77 pouces. pic.twitter.com/0aICrn0lXY – Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) 4 janvier 2023

Les deux modèles sont équipés du panneau OLED à points quantiques de nouvelle génération de Samsung Display, également visible sur l’Odyssey OLED G9 lancé hier. Ce nouveau panneau a une luminosité maximale revendiquée de 2000 nits, bien que cela ne soit réalisable que sur une fenêtre de 3%, avec des tests de fenêtre plus conventionnels de 10% atteignant 1500 nits. Les panneaux de Samsung utilisent également une disposition de sous-pixels RVB standard au lieu de la disposition WRGB utilisée par les panneaux LG, ce qui peut entraîner des problèmes de saturation des couleurs et des artefacts de dépassement du noir. Malgré l’augmentation de la luminosité, Samsung revendique toujours une consommation d’énergie réduite grâce à une meilleure efficacité du panneau.

Entre le S95C et le S90C, la principale différence réside dans la conception. Le S95C a un design plus fin en raison de la présence de la One Connect Box de Samsung, tandis que le S90C a un renflement plus important à l’arrière car tous les connecteurs sont intégrés.

Et voici le Samsung S90C QD-OLED abaissé vu à #CES2023avec renflement inférieur le long du châssis en raison de l’absence de One Connect Box. pic.twitter.com/1dUQ57Wt3g – Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) 4 janvier 2023

Les deux variantes de télévision prennent en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la fonction Samsung Gaming Hub. Ce sont également les premiers téléviseurs OLED à être certifiés avec FreeSync Premium Pro d’AMD pour des taux de rafraîchissement variables et HDR pendant les jeux.

Outre les modèles QD-OLED, Samsung a également annoncé de nouveaux modèles Neo QLED 8K et 4K basés sur LCD avec rétroéclairage mini-LED et le nouveau processeur Neural Quantum de Samsung avec traitement 14 bits et mise à l’échelle de l’IA. Il existe également de nouveaux modèles Micro LED pour 2023, qui vont de 50 pouces à 140 pouces.

La société a également annoncé une variante 8K de son projecteur laser à ultra-courte focale, le Premiere 8K, qui peut projeter une image de 150 pouces. Le projecteur compact Freestyle obtient également un modèle mis à jour pour 2023, avec une nouvelle fonction Smart EDGE Blending qui vous permet de placer deux projecteurs Freestyle pour créer une image large 21:9 sans les aligner manuellement. Ce modèle comprendra également le Samsung Gaming Hub.

Toutes les informations sur les prix et la disponibilité seront révélées ultérieurement.

Source 1 • Source 2