Samsung annonce le lancement mondial des Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 Series et Galaxy Tab S9 Series – Samsung Global Newsroom

La nouvelle génération d’appareils pliables, de montres et de tablettes de Samsung repousse les limites de l’expérience utilisateur

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la disponibilité mondiale de ses séries très attendues Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9.

« La réponse des premiers utilisateurs aux nouveaux appareils Galaxy a été démontrée par l’élan des précommandes », a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. «Avec les séries Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Watch6 et Tab S9, notre objectif est de fournir les dernières et les meilleures dans chaque catégorie et d’offrir à nos consommateurs des expériences nouvelles et engageantes qui répondent à différents modes de vie. C’est excitant de voir notre vision trouver un écho auprès des consommateurs du monde entier. »

Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 sont la cinquième génération d’appareils pliables révolutionnaires de Samsung, offrant des expériences uniques grâce à des conceptions et des facteurs de forme perfectionnés, y compris la nouvelle charnière Flex. Les deux appareils innovants ont connu une forte demande dans le monde entier, avec des nombres record de précommandes sur des marchés tels que l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et l’Europe, avec 65 % des consommateurs optant pour l’emblématique Galaxy Z Flip5.

Offrant une analyse approfondie du sommeil, des informations personnalisées sur la forme physique et des fonctionnalités de bien-être complètes en plus de performances puissantes et d’écrans plus grands qui inspirent une meilleure santé et un meilleur bien-être, la Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic ont été bien accueillies dans le monde entier, avec une demande tout aussi élevée pour les deux produits.

La série Galaxy Tab S9 est disponible en trois modèles : les Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ et S9. La série offre une expérience de tablette unique en son genre grâce à ses écrans Dynamic AMOLED 2X à la pointe de l’industrie, à un indice de protection IP68 sur les trois modèles et au S Pen intégré. Parmi les clients qui ont précommandé la série Galaxy Tab S9, 60 % ont précommandé la Tab S9 Ultra. Conçue pour inspirer la productivité spontanée, la série Galaxy Tab S9 permet des portefeuilles créatifs transparents entre smartphones et tablettes, basés sur l’écosystème Galaxy.

Les séries Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9 seront disponibles sur certains marchés, dont l’Europe, l’Amérique du Nord, la Chine et la Corée, le 11 août, avec des lancements prévus dans d’autres pays prochainement.

Le Galaxy Z Flip5 est proposé dans des coloris inspirés de la nature : Menthe, Graphite, Crème et Lavande — ainsi qu’une gamme d’accessoires, y compris un étui transparent pour gadget et un étui Flipsuit.1 Le Galaxy Z Fold5 sera disponible dans une sélection de couleurs sophistiquées : Icy Blue, Phantom Black et Cream — avec de nouveaux accessoires dont un Slim S Pen Case2 qui offre à la fois praticité et style. Pour ceux qui recherchent une esthétique personnalisée, des couleurs uniques, des couleurs exclusives en ligne pour les deux appareils seront disponibles sur Samsung.com.

La Galaxy Watch6 est disponible en deux tailles : 44 mm en graphite et argent et 40 mm en graphite et or. La Galaxy Watch6 Classic, avec sa lunette tournante préférée des fans, est disponible en tailles 43 mm et 47 mm, en noir et argent.

La série Galaxy Tab S9 est disponible en deux couleurs – Beige et Graphite3 — et est disponible en trois tailles : 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra, 12,4 pouces pour la Tab S9+ et 11 pouces pour la Tab S9.4

1 Accessoires vendus séparément. La disponibilité des modèles et des couleurs peut varier selon le pays ou l’opérateur.

2 S Pen Fold Edition vendu séparément. Étui Slim S Pen (S Pen Fold Edition inclus) vendu séparément. S Pen Fold Edition uniquement compatible avec Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Fold3 5G. Les combinaisons de couleurs Preset Slim S Pen Case et S Pen Fold Edition incluent un boîtier Graphite avec Black S Pen, un boîtier Sand avec Apricot S Pen et un boîtier Icy Blue avec Lime S Pen.

3 Les couleurs peuvent varier selon le marché et le transporteur.

4 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy Tab S9 est de 11 pouces dans le rectangle complet et de 10,9 pouces en tenant compte des coins arrondis, la taille de l’écran du Galaxy Tab S9 + est de 12,4 pouces dans le rectangle complet et de 12,4 pouces en tenant compte du coins arrondis, et la taille de l’écran du Galaxy Tab S9 Ultra est de 14,6 pouces dans le rectangle complet et de 14,5 pouces en tenant compte des coins arrondis; la zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.