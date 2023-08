Samsung annonce le lancement mondial de Samsung Food, un service de plats et de recettes personnalisés alimenté par l’IA – Samsung Global Newsroom

Recettes personnalisées, planification intelligente des repas et compatibilité avec la maison intelligente se combinent dans le nouveau service alimenté par l’IA.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Food, une plateforme de recettes et d’aliments personnalisée basée sur l’IA.

Sortie en huit langues1 dans 104 pays à travers le monde, Samsung Food proposera des expériences culinaires complètes à travers plus de 160 000 recettes disponibles, agissant comme un assistant personnalisé qui aide les utilisateurs à découvrir de nouveaux plats, à créer des plans de repas sur mesure et à commander des ingrédients en ligne. Le service aidera également les utilisateurs à contrôler leurs appareils de cuisson, tout en proposant une cuisine guidée étape par étape et en permettant aux utilisateurs de partager leurs recettes préférées sur les réseaux sociaux.

S’appuyant sur la large gamme d’appareils de cuisson et de services alimentaires de Samsung, Samsung Food utilise la technologie de l’IA pour aller au-delà des capacités existantes et proposer une plateforme alimentaire qui s’adapte véritablement aux besoins et aux modes de vie de ses utilisateurs. Pour ce faire, Samsung Food s’appuie sur la vaste base de données de Whisk, une plateforme alimentaire intelligente acquise par Samsung Next en 2019 qui exploite une technologie avancée appelée Food AI, qui suggère des repas en fonction des préférences de l’utilisateur et de la saisonnalité des aliments.

« La nourriture que nous apprécions et la façon dont nous la préparons sont au cœur de notre vie quotidienne, et nous aimons tous cuisiner et manger ensemble », a déclaré Chanwoo Park, vice-président exécutif et chef du groupe Service Biz de la division Appareils numériques chez Samsung. Électronique. « En connectant les appareils numériques et les appareils mobiles à travers l’écosystème Samsung et en aidant les utilisateurs de la liste de courses à l’assiette, Samsung Food utilise des capacités avancées d’IA pour offrir une expérience alimentaire tout-en-un hautement personnalisée que les utilisateurs peuvent contrôler directement depuis leurs paumes. .»

Cuisinez à votre façon : exploration et personnalisation de recettes, planification des repas améliorée par l’IA, connectivité dans la cuisine et partage social

La large gamme de fonctionnalités de Samsung Food accompagne les utilisateurs à chaque étape du processus de planification et de cuisson des repas, couvrant quatre domaines clés : découverte et personnalisation de recettes, planification de repas sur mesure, cuisine connectée et fonctions de partage social.

Pour la découverte de recettes, Samsung Food permet aux utilisateurs de sauvegarder des recettes dans leur boîte de recettes numérique personnelle à tout moment et de n’importe où. L’application analyse les recettes, standardise leur format et les organise pour créer des listes de courses en fonction de leurs ingrédients. En plus des appareils mobiles, les utilisateurs peuvent également accéder au service Samsung Food avec leurs réfrigérateurs Bespoke Family Hub™.2 Ouvert depuis l’écran tactile Family Hub™, Samsung Food fournit des recommandations de recettes basées sur une liste d’aliments disponibles gérée par l’utilisateur.3

Samsung Food est également doté d’une fonction de personnalisation des recettes, permettant à l’IA alimentaire de l’application de modifier directement une recette enregistrée pour mieux refléter les besoins alimentaires des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent convertir une recette en une version végétalienne ou végétarienne ou apporter d’autres modifications pour créer une recette plus équilibrée sur le plan nutritionnel ou intégrant des ingrédients en stock. Les utilisateurs pourront même créer des recettes fusion, telles que des versions coréennes de plats italiens, et ajuster le temps de cuisson ou le niveau de compétence des recettes.

Pour créer des plans de repas quotidiens individualisés pour les utilisateurs, l’application fait des recommandations créées par l’IA basées sur les données de l’utilisateur,4 préférences alimentaires et types de cuisine préférés et permet aux utilisateurs de les ajouter à leur planificateur de repas. La répartition nutritionnelle des ingrédients est disponible à tout moment et les utilisateurs peuvent ajouter des articles à leur liste de courses Samsung Food, puis l’envoyer directement à la caisse de commerce électronique d’un détaillant.5

Avec la cuisine connectée, la connectivité transparente de Samsung Food permet aux utilisateurs de régler des minuteries et de préchauffer les fours.6 et envoyez les paramètres de cuisson des recettes directement aux appareils7 grâce à des modes de cuisson guidés étape par étape, le tout à partir de leurs appareils portables. En commençant par le Bespoke Oven, Samsung prévoit de connecter de nombreux appareils — y compris les cuisinières à induction sur mesure et les micro-ondes sur mesure — à Samsung Food d’ici la fin de l’année pour accroître le confort des utilisateurs dans la cuisine.

Il est facile pour les utilisateurs de socialiser avec Samsung Food en partageant leurs plats préférés avec la communauté, en créant et en publiant leurs propres recettes et en suivant leurs créateurs de contenu culinaire préférés.

De Samsung Health Incorporation à Vision AI : fonctionnalités à venir pour Samsung Food

Au-delà des capacités de Samsung Food disponibles au lancement, Samsung continuera d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et services à l’application pour une expérience alimentaire personnelle encore plus fluide et complète.

D’ici la fin de l’année, Samsung prévoit de proposer l’intégration de Samsung Health avec Samsung Food afin que les utilisateurs puissent recevoir des suggestions sur la gestion de leur régime. La synchronisation transparente des informations telles que l’IMC, la composition corporelle et la consommation calorique avec Samsung Food aidera les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé et à maintenir une alimentation équilibrée.

Prévue pour une mise en œuvre en 2024, la technologie Vision AI permettra à Samsung Food de reconnaître les aliments et les repas photographiés via l’appareil photo et de fournir des détails à leur sujet, y compris des informations nutritionnelles. En analysant les produits alimentaires, l’application peut recommander les meilleures recettes pour les utiliser, enregistrer ces recettes dans la collection de l’utilisateur et ajouter les ingrédients requis à une liste de courses, le tout en quelques clics.

Faisant partie de la famille de services en constante expansion de Samsung, Samsung Food représente la prochaine étape dans l’expérience complète mais hautement personnalisée dont les clients de Samsung peuvent profiter chez eux. Samsung Food s’efforce d’étendre davantage la facilité d’utilisation d’une cuisine intelligente et connectée composée d’appareils électroménagers Samsung et continuera d’être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités après son lancement officiel.

Pour télécharger Samsung Food sur n’importe quelle plateforme de smartphone, veuillez visiter https://get.samsungfood.com/download.

1 L’application prend en charge l’anglais (États-Unis), l’anglais (Royaume-Uni), l’allemand, l’espagnol (Espagne), l’espagnol (Mexique), le français, l’italien et le coréen. Des langues de support peuvent être ajoutées dans quelques années.

2 Tous les modèles de réfrigérateurs Bespoke Family Hub™ prennent en charge le service Samsung Food avec connexion Wi-Fi et connexion à un compte Samsung.

3 Une fonctionnalité de recettes personnalisées pour Family Hub arrivera plus tard cette année via des mises à jour.

4 Vos informations personnelles, notamment votre âge, votre taille, votre poids, votre sexe et votre niveau d’activité, peuvent être saisies dans Samsung Food.

5 À partir de maintenant, le service est disponible dans certains pays/régions. Les détaillants disponibles varient en fonction de votre pays/région, qui est automatiquement détecté en fonction de votre adresse IP.

6 Cette fonction n’est disponible que pour le four sur mesure connecté à SmartThings. La fonction peut ne pas fonctionner dans certains fours.

7 La fonction de cuisson connectée sur Samsung Food n’est disponible qu’avec les appareils de cuisine Samsung connectés à SmartThings.