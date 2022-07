Samsung annonce le lancement mondial de la laveuse et sécheuse Bespoke AI™, offrant des solutions intelligentes et durables pour le jour de la lessive

Avec la plus grande capacité de sa catégorie, les performances fiables de la laveuse et sécheuse Bespoke AI™ transformeront la journée de lessive.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la sortie de l’IA sur mesure™ Laveuse et sécheuse, offrant la laveuse et la sécheuse Samsung les plus durables, efficaces et intelligentes à ce jour. Équipé d’une grande capacité et d’un design peu encombrant, le Bespoke AI™ La paire laveuse et sécheuse offre des performances puissantes et fiables qui permettent aux utilisateurs d’économiser de l’énergie, des ressources et des coûts. Élargissant encore la gamme Bespoke de Samsung, de la cuisine au reste de la maison, la nouvelle laveuse et sécheuse offre une expérience à la fois magnifiquement conçue et fonctionnelle. L’IA sur mesure™ Le lave-linge et le sèche-linge seront lancés dans les magasins d’Europe et du Moyen-Orient en août.

Économisez de l’énergie, de l’eau et du détergent à chaque charge

La nouvelle paire de lessives à chargement frontal Bespoke de Samsung offre un niveau de commodité et d’efficacité qui permet aux consommateurs du monde entier d’économiser de l’énergie, de l’eau et du détergent grâce à la durabilité alimentée par l’IA.

La nouvelle IA sur mesure™ La laveuse offre AI Ecobubble™, qui transforme le détergent en bulles qui sont rapidement absorbées par le linge. Grâce à la technologie Ecobubble, la laveuse réduit la consommation d’énergie jusqu’à 70 %1 — offrant le même niveau de propreté aux vêtements, même en eau froide. De plus, la technologie améliore également l’élimination des salissures de 24 %2 et fournit 45,5%3 un meilleur soin des tissus, rendant chaque brassée plus propre et plus soignée que jamais.

Les utilisateurs peuvent également réduire le gaspillage d’énergie avec AI Wash Cycle, une fonction intelligente qui lave vêtements soigneusement et délicatement avec moins d’eau et de détergent. En détectant le poids et la douceur du tissu dans chaque charge et en analysant les niveaux de turbidité de l’eau, AI Wash Cycle surveille activement le niveau de saleté continu du linge. En optimisant la quantité parfaite d’eau et de détergent à l’aide de la distribution automatique et en ajustant continuellement les temps de trempage, de rinçage et d’essorage, cette fonction permet d’obtenir rapidement et efficacement les meilleurs résultats pour le linge, à chaque fois.

En particulier, la fonction de distribution automatique utilise la quantité exacte de détergent et d’adoucissant nécessaire pour chaque brassée, éliminant ainsi les approximations de la lessive. Il contient suffisamment de détergent pour jusqu’à un mois de lavage,4 il n’est donc pas nécessaire de remplir le réservoir de détergent après chaque charge.

En ce qui concerne le séchage des articles, l’IA sur mesure™ La sécheuse offre également une variété d’options d’économie d’énergie. Technologie de pompe à chaleur dans Bespoke AI™ Les sécheuses offrent un moyen plus économe en énergie, plus économique et plus doux de sécher les vêtements. Avec une classe énergétique A+++,5 l’IA sur mesure™ La sécheuse utilise la technologie écologique du compresseur à onduleur numérique pour sécher les charges aussi rapidement et efficacement que possible. La technologie AI Dry, en particulier, surveille en permanence la température et l’humidité tout en ajustant les paramètres pour s’assurer que le linge est séché de manière optimale et qu’aucune énergie n’est gaspillée. En utilisant de l’air chaud recyclé, le séchoir peut également réduire son coût de fonctionnement global et son empreinte carbone.

Enfin, comme pour tous les appareils Bespoke, les deux parties de la paire de blanchisserie à chargement frontal Bespoke sont intégrées à SmartThings, permettant aux utilisateurs de prendre en charge leur consommation d’énergie à la maison à l’aide de SmartThings Energy. Le service permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer facilement leur consommation d’énergie et recommande des moyens d’être plus efficaces, afin que chacun puisse pratiquer la durabilité au quotidien avec sa routine de lessive. De plus, SmartThings Clothing Care fournit des services de gestion des vêtements optimaux adaptés au style de vie des utilisateurs. En fonction du matériau des vêtements, des habitudes d’utilisation et de la saison en cours, SmartThings Clothing Care recommandera le meilleur cycle de lavage et de séchage pour les vêtements tout en permettant aux utilisateurs de programmer la lessive, de commander du détergent et plus encore.

Conçu avec votre style de vie à l’esprit

Les buanderies peuvent être à la fois élégantes et fonctionnelles. Dans cette optique, l’IA sur mesure™ La laveuse et la sécheuse sont conçues conformément à la vision de Bespoke pour créer une expérience utilisateur globale qui tient compte à la fois de l’utilisation et de l’espace d’un produit.

EspaceMax™ La technologie, en particulier, crée plus d’espace à l’intérieur de la machine pour optimiser la conception mécanique, incorporant un tambour plus grand sans augmenter les dimensions externes. Les consommateurs peuvent profiter de la laveuse Capacité de 11 kilogrammes, la plus grande disponible dans la catégorie 600 millimètres. De plus, la nouvelle paire de lessive à chargement frontal Bespoke présente un design moderne à façade plate qui se fond dans n’importe quel thème de design d’intérieur. Fini avec une porte ronde en verre trempé qui offre à la fois style et durabilité, le Bespoke AI™ Le facteur de forme simple mais propre de la laveuse et de la sécheuse est le choix parfait pour toute maison moderne.

La gamme Bespoke Flat Design offre également commodité et flexibilité d’installation. Qu’elles soient empilées verticalement ou installées côte à côte, la paire peut trouver un moyen de s’adapter à la maison de n’importe quel utilisateur. De plus, la laveuse et la sécheuse sont disponibles en argent, noir et bleu matin, offrant un point focal pour toute buanderie.

Des performances auxquelles vous pouvez faire confiance, année après année

L’achat d’une laveuse ou d’une sécheuse est un gros investissement, et Samsung veut s’assurer qu’elle est conçue pour durer. Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur à onduleur numérique avancé sur l’IA sur mesure™ La laveuse et la sécheuse utilisent des aimants puissants pour une performance plus silencieuse et plus puissante, tout en consommant moins d’énergie. Offrant un haut niveau de durabilité, ce moteur utilise des composants de haute qualité et élimine l’utilisation de balais qui s’usent. En tant que tel, Samsung fournit un Garantie 20 ans6 pour le Digital Inverter Motor dans les machines vendues en Europe et fabriquées aux États-Unis, soulignant son engagement à construire des produits qui sont, avant tout, durables.

Pour plus de détails, visitez Samsung.com.

1 Testé conformément à la norme IEC 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

2 Testé conformément à la norme IEC 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

3 Testé conformément à la norme IEC 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) par rapport au coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

4 La distribution automatique contient du détergent jusqu’à 1 mois de lavage, sur la base de 2 à 3 lavages par semaine (charge de 5 kg/utilisation standard). Peut varier en fonction de la charge de lavage et des réglages.

5 Classement A+++ délivré par la commission européenne.

6 La garantie de 20 ans est limitée aux produits vendus en Europe et aux États-Unis. Pour les produits vendus aux États-Unis, limitée au moteur à onduleur numérique des lave-linge assemblés aux États-Unis achetés le 01/07/2022 ou ultérieurement. Un reçu d’achat indiquant la date d’achat est requis pour une réclamation. Des restrictions et limitations supplémentaires s’appliquent ; voir la garantie pour plus de détails.