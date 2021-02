Samsung taquine le lancement d’un nouveau smartphone en Inde via Flipkart. Selon une affiche promotionnelle, le géant de la technologie sud-coréen dévoilera un nouvel appareil avec une configuration de caméra arrière quadruple, logé à l’intérieur d’un module de forme carrée. L’affiche promotionnelle souligne en outre que l’annonce serait faite le 8 février à côté de la légende «Full on Speedy». Notamment, un pronostiqueur plus tôt cette semaine avait affirmé que Samsung lancerait prochainement le Samsung Galaxy F62, dans le cadre de la campagne marketing « Full on Speedy ». Le nouvel appareil Galaxy est conçu pour contenir une batterie de 7 000 mAh.

Par conséquent, il est probable que le smartphone sur la photo soit le Samsung Galaxy F62 qui aurait reçu la certification du Bureau of Indian Standards, faisant allusion à son lancement prochain en Inde. Samsung partagera plus de détails le 8 février. L’affiche Flipkart ne met en évidence aucune spécification, bien que d’anciens rapports suggèrent que le nouvel appareil Samsung Galaxy comporterait un appareil photo principal de 64 mégapixels. Il a été ajouté que le smartphone aurait des options de couleur verte et bleue et pourrait coûter moins de Rs 25000 en Inde. Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy F62 serait doté de Bluetooth v5.0, de 6 Go de RAM et d’Android 11 prêts à l’emploi. Il serait également livré avec un écran sAMOLED de 6,7 pouces et une énorme batterie de 7000 mAh. Le téléphone serait en phase de production de masse dans l’usine Samsung de Greater Noida, dans l’Uttar Pradesh.

LIRE AUSSI: Samsung Galaxy F62 incliné pour emballer un écran de 6,7 pouces et une batterie de 7000 mAh, d’autres spécifications clés ont été divulguées

Si les rumeurs sur le smartphone sont exactes, le Samsung Galaxy F62 sera en concurrence avec des offres populaires à moyen budget telles que Xiaomi Mi 10i et OnePlus Nord en Inde. Samsung a dévoilé le Samsung Galaxy F41 en octobre 2020, doté d’un écran Full HD + de 6,40 pouces et d’une batterie de 6000 mAh. Le téléphone est censé offrir 26 heures de lecture vidéo. Son prix en Inde commence à 15 499 Rs pour l’unité de base de 64 Go, tandis que le modèle de stockage de 128 Go coûte 16 499 Rs.