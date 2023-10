Samsung annonce le lancement du nouveau Galaxy cette semaine

Nous venons peut-être d’apprendre qu’un nouveau produit Samsung sortira cette semaine. Samsung IndeLe compte officiel X (anciennement Twitter) de arbore une nouvelle image d’en-tête et annonce un lancement ce mercredi 4 octobre.

L’image elle-même est minimaliste : un fond vert pâle met en évidence trois cercles de caméra, représentant la configuration de la caméra du smartphone Galaxy de Samsung. Le texte dit simplement : « The New Epic », ainsi que la date de lancement.

X/Capture d’écran par CNET

Mais que va apporter exactement cette « nouvelle épopée » ? Nous ne pouvons pas en être certains, mais il s’agit peut-être du Samsung Galaxy S23 Fan Edition attendu. Des fuites récentes concernant le Galaxy S23 FE suggèrent une nouvelle palette de couleurs plus vives, dont une couleur vert pastel.

Samsung lance ses téléphones phares au début de l’année, puis suit généralement une Fan Edition avant la période des fêtes. Ces versions FE ont tendance à supprimer quelques fonctionnalités mais sont proposées à un prix inférieur. Samsung a lancé le Galaxy S23 en février, les fans étaient donc à la recherche du Galaxy S23 FE.

Il y a également eu des rumeurs concernant le Samsung Galaxy S24, qui pourrait présenter un nouveau design à bords plats, mais ce téléphone n’est pas attendu avant début 2024.

D’autres comptes de réseaux sociaux Samsung, tels que ceux du NOUS, ROYAUME-UNI et Allemagne, ne présentent pas la même image, ce qui peut impliquer que cette version n’est pas destinée aux marchés occidentaux. Pour l’instant, nous devrons attendre de voir ce qui se passera exactement dans les deux jours précédant le 4 octobre. Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Google prévoit également de lancer ses nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre. Les versions Pixel et Galaxy possibles ne sont que deux des nombreux lancements technologiques qui ont souvent lieu à l’automne, avant la saison des achats des Fêtes. Apple a lancé la saison technologique de cette année avec son événement du 12 septembre, au cours duquel elle a annoncé les nouveaux modèles d’iPhone 15 et les Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

