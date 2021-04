Répondant aux besoins d’une main-d’œuvre de plus en plus mobile, le nouveau Galaxy XCover 5 est adapté aux travaux sur le terrain et en usine, avec une protection complète contre la poussière et l’eau

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le nouveau Galaxy XCover 5, un appareil robuste mais sophistiqué conçu pour gérer des tâches exigeantes tout en répondant aux besoins d’une main-d’œuvre de plus en plus mobile. Conçu pour le terrain et l’usine, le Galaxy XCover 5 allie durabilité et confort pour un produit élégant et facile à tenir, mais suffisamment robuste pour résister aux environnements de travail difficiles. Il est conçu pour alimenter les entreprises mobiles d’aujourd’hui avec une sensibilité tactile améliorée pour une utilisation avec des gants, et est livré avec une batterie remplaçable facile à charger pour une productivité toute la journée.

«Chez Samsung, nous investissons rapidement dans une technologie qui offre efficacité et durabilité pour les entreprises sur le terrain et les usines à mesure qu’elles deviennent de plus en plus mobiles», a déclaré Mark Notton, directeur principal du portefeuille de produits mobiles, Samsung Electronics Europe. «Le Galaxy XCover 5 est un appareil qui répond aux défis auxquels sont souvent confrontés les employeurs sur le terrain, de la protection des matériaux sensibles à une utilisation durable dans n’importe quel environnement. Que ce soit dans l’usine ou dans des conditions de chaleur extrême, de pluie ou de neige dans des conditions extérieures, il peut répondre aux exigences du travail, tout en améliorant la productivité et en augmentant la collaboration pour rendre le travail quotidien plus facile et plus efficace.

Conçu pour les environnements difficiles

Le Galaxy XCover 5 est équipé de diverses fonctionnalités pour gérer les tâches et les activités exigeantes. L’amélioration de l’absorption des chocs permet au Galaxy XCover 5 de résister à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre1 et résistance à la poussière et à l’eau IP682 signifie qu’il peut être immergé dans plus d’un mètre d’eau pendant plus de 30 minutes avec une protection complète contre la poussière. Et, comme les professionnels du domaine sont tenus de porter des gants en raison de précautions de santé et de sécurité, la fonction Glove Touch augmente la sensibilité tactile, permettant aux utilisateurs d’utiliser l’appareil tout en portant des gants pour une utilisation rapide et pratique.

En plus d’être physiquement construits pour une durabilité durable, les appareils doivent protéger les informations sensibles essentielles aux opérations commerciales. Le matériel du Galaxy XCover 5 est protégé par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité de niveau défense de la société offrant une véritable protection de bout en bout avec une sécurité intégrée à chaque couche de l’appareil, de la puce jusqu’aux applications. Samsung Knox protège les informations commerciales confidentielles en temps réel et répond de manière préventive aux logiciels malveillants et aux menaces malveillantes de plus en plus avancés.

Intégration avec l’écosystème de partenaires Samsung

Le Galaxy XCover 5 est également amélioré avec des solutions de mobilité uniques compatibles avec les partenaires pour une utilisation dans un large éventail de scénarios d’entreprise, y compris la possibilité d’intégrer la fonction de talkie-walkie dans Microsoft Teams. La fonction push-to-talk permet aux utilisateurs de rester en contact avec n’importe qui tout au long de la journée d’une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la communication entre collègues. Vous pouvez également configurer les applications qui peuvent être lancées avec la clé XCover – une fonctionnalité personnalisée qui offre un accès par simple pression à vos applications les plus fréquemment utilisées telles que la lampe de poche LED, les appels d’urgence ou les cartes.

Meilleure performance

Équipé du puissant processeur Exynos 850, 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage interne, le Galaxy XCover 5 a le pouvoir de répondre aux exigences strictes de votre entreprise. La batterie longue durée et remplaçable de 3000 mAh prend également en charge la charge rapide via les broches USB et POGO afin que vous puissiez passer moins de temps branché et plus de temps sur la tâche à accomplir.

Caméra de qualité professionnelle

Le Galaxy XCover 5 est équipé d’une seule caméra arrière de 16 MP (F1.8) qui offre une netteté impeccable, ce qui permet de capturer sans effort des images et des vidéos de qualité professionnelle. La fonction de mise au point en direct permet au sujet de votre photo de se démarquer et la caméra frontale 5MP (F2.2) est idéale pour la visioconférence. En outre, l’inclusion de Samsung Knox Capture permet également une numérisation de qualité professionnelle directement sur votre téléphone à un prix compétitif, sans compromettre les performances de l’appareil.

Fonctionnalités pratiques

Le Galaxy XCover 5 regorge également d’autres fonctionnalités pratiques qui aideront les utilisateurs au travail et aux activités de plein air. La lampe de poche LED à l’arrière du téléphone à côté de la caméra peut être utilisée comme une lampe torche, aidant votre vision dans les environnements plus sombres. Le Galaxy XCover 5 est également équipé d’une puce NFC permettant au téléphone d’être utilisé comme portefeuille ou carte de transport, ce qui le rend idéal pour les professionnels qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail.

Disponibilité

Le nouveau Galaxy XCover 5 sera disponible à partir de mars 2021, y compris, mais sans s’y limiter, sur certains marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, avec une disponibilité étendue à d’autres régions à une date ultérieure.

Pour plus d’informations sur les derniers appareils Galaxy de Samsung, y compris les spécifications, veuillez visiter news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ou alors www.samsung.com/galaxy.

Caractéristiques

Dimension 147,1 x 71,6 x 9,2 mm Affichage Écran HD + TFT de 5,3 po (avant intégral) AP Exynos 850 (Octa 2,0 GHz) Mémoire 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne Caméra (Principal) AF 16M (F1.8) (Avant) 5M FF (F2.2) La batterie 3.000mAh amovible (Prise en charge de la charge rapide 15 W) OS Android 11 SIM Double SIM ou SIM unique * * Le type de support SIM varie selon le marché. NFC NFC (EMV L1) Robuste Résistance à l’eau et à la poussière IP68 Certifié MIL-STD810H Capteur Accéléromètre, Proximité, Géomagnétique, Lumière, Gyro Broche Pogo Chargement uniquement Sécurité biométrique Reconnaissance de visage Touche de raccourci Une touche programmable

* Les spécifications peuvent varier selon le marché.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

1 Le Galaxy XCover 5 peut résister à une chute allant jusqu’à 1,5 mètre lorsqu’il est testé sur une surface plane en acier. Les résultats réels peuvent varier.

2 Résistant à l’eau et à la poussière basé sur la classification IP68 selon la norme CEI 60529, qui teste la submersion dans l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes maximum. La résistance peut diminuer en raison d’une usure normale. Rincer les résidus / sécher s’ils sont humides.