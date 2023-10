Samsung annonce le Galaxy SmartTag2

Suite au succès des Samsung Galaxy SmartTag et SmartTag+, la société annoncé un troisième successeur en lice mercredi: Galaxy SmartTag2. Lancé le 10 octobre, le SmartTag2 promet des mises à niveau dans plusieurs domaines, notamment l’application compagnon SmartThings Find, la durée de vie de la batterie, la conception et la sécurité.

En ce qui concerne l’application compagnon SmartThings Find repensée, les utilisateurs bénéficient désormais d’une nouvelle fonctionnalité Compass View qui leur permet de voir à quelle distance et dans quelle direction se trouve le SmartTag2 par rapport à eux. Tout smartphone Galaxy pris en charge par UWB est capable de prendre en charge cette fonctionnalité. L’application propose également un nouveau mode plein écran une vue cartographique et une interface retouchée censée être plus intuitive. Pour permettre un accès rapide et facile, les utilisateurs disposent désormais également d’un raccourci vers l’application sur leur téléphone.

La durée de vie de la batterie du SmartTag2 a connu une amélioration impressionnante. jeIl a connu une augmentation de 50 % par rapport aux modèles précédents et a été prolongé à 500 jours. Tvoici aussi un nouveau mode d’économie d’énergie qui permet à votre SmartTag2 de durer 700 jours lorsqu’il est activé. C’est plus de deux fois plus long que ses prédécesseurs et environ deux fois plus long que son rival, l’Airtag d’Apple.

Il y a deux notables des améliorations de conception également. Le SmartTag2 présente un design en forme d’anneau entièrement repensé, beaucoup plus compact qu’auparavant. Sa compacité est vraiment appréciée car elle constitue un changement significatif par rapport au design envahissant et maladroit du SmartTag+. Bien que nous ayons également vu un anneau sur le prédécesseur du SmartTag2, celui-ci est livré avec du métal à l’intérieur de la boucle pour mieux supporter les accessoires robustes. La nouvelle étiquette renforce sa prise en charge d’une utilisation robuste en arborant un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67, ce qui peut être particulièrement utile pour les propriétaires d’animaux.

En ce qui concerne la sécurité, SmartThings Find crypte les données des utilisateurs et y ajoute ensuite une couche de sécurité supplémentaire à l’aide de Samsung Knox. Cela garantit également que votre SmartTag ne peut être suivi que par un seul appareil à la fois. De plus, grâce à la fonctionnalité « Alertes de balise inconnue », SmartThings Find envoie aux utilisateurs une notification dès qu’il détecte un SmartTag inconnu se déplaçant avec eux. Cela permet d’éviter le suivi non autorisé.