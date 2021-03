La nouvelle série Galaxy A a commencé avec l’entrée de gamme – les goûts de l’A32 et même de l’A02 sont déjà officiels, il est maintenant temps de passer au milieu de gamme. Samsung a dévoilé aujourd’hui les Galaxy A52 et A72, tous deux axés sur le plaisir, mais également polyvalents.

L’A52 est disponible en deux versions – 4G et 5G – tandis que l’A72 est arrivé uniquement en tant que téléphone 4G. Regardons de plus près les nouveaux modèles.

Samsung Galaxy A52 et A52 5G

Le Samsung Galaxy A52 est le plus petit des deux téléphones. Il a un écran plat de 6,5 pouces et pèse 189 grammes avec une batterie qui devrait durer 2 jours entre les charges.

L’écran est un panneau Super AMOLED avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement élevé – 90Hz pour le modèle 4G et 120Hz sur la version 5G. En mode haute luminosité, ce panneau peut atteindre 800 nits de luminosité pour une meilleure visibilité, même en plein soleil.

L’écran est protégé par une feuille de Gorilla Glass 5, le reste du téléphone dispose d’une protection supplémentaire pour lui mériter un indice de protection IP67 (étanche à la poussière, immersion jusqu’à 1m d’eau pendant 30 minutes).









Le Galaxy A52 a un indice de protection IP67 • Samsung Knox offre une protection numérique • Vous pouvez connecter deux paires d’écouteurs BT

Le cœur du téléphone est son appareil photo. Le module principal comprend un capteur 64MP avec une ouverture f / 1,8. Il dispose de la stabilisation optique de l’image (OIS) et de la technologie Tetra-binning – le nom de Samsung pour Quad Bayer. Lorsqu’elle est activée, quatre pixels de 0,8 µm sont combinés en un seul. Dans son mode par défaut, l’appareil photo produit des photos regroupées de 16 MP, mais vous pouvez également prendre des photos en pleine résolution de 64 MP.

Le mode nuit prend 12 images et les combine en une seule image lumineuse avec peu de bruit. L’OIS aide à garder les choses stables pendant que le mode nuit fait son travail. La caméra principale peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips.

Vient ensuite la caméra ultra grand angle 12MP (champ de vision de 123 °). Il a un objectif f / 2.2 avec une mise au point fixe. La caméra macro 5MP et le capteur de profondeur 5MP complètent le quatuor.

Le Galaxy A52 dispose d’une batterie de 4500 mAh et est livré avec un chargeur de 15 W dans la boîte (contrairement à la série S plus chère). Le téléphone prend également en charge un chargeur de 25 W – si vous en avez un, vous pouvez remplir la batterie de 0% à 50% en une demi-heure.

Le modèle 4G est alimenté par un chipset Snapdragon 720G, le 5G reçoit le Snapdragon 750G à la place. Les cœurs de processeur du 750G sont d’une génération plus récents et le GPU Adreno est légèrement plus costaud (en plus le pilote d’affichage prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz). Les deux sont des puces de 8 nm.

Si vous choisissez le modèle 4G, vous obtiendrez 4 Go de RAM en standard, mais vous pourrez aller jusqu’à 6 Go et 8 Go. Le modèle 5G supprime l’option 4 Go, vous pouvez y choisir entre 6 et 8 Go. Quoi qu’il en soit, le stockage de base est de 128 Go et vous pouvez aller jusqu’à 256 Go si vous le souhaitez, mais gardez à l’esprit qu’un emplacement microSD est disponible si vous n’avez pas besoin d’un stockage rapide.













Samsung Galaxy A52 en noir impressionnant, bleu violet et blanc impressionnant

L’A52 exécute One UI 3.0 construit sur Android 11 et intègre la suite Knox de fonctionnalités de sécurité. La caméra selfie 32MP peut être utilisée pour le déverrouillage du visage ou vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Le téléphone dispose d’un ensemble décent de fonctionnalités multimédia, en commençant par les bases – une prise casque 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo. Les haut-parleurs sont soutenus par le support Dolby Atmos, y compris un mode spécial «Dolby Atmos pour les jeux».

Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G seront bientôt disponibles en noir, violet, blanc et bleu. La version 4G commence à 350 €, le modèle 5G peut être le vôtre pour 430 € / 400 £.

Samsung Galaxy A72

Le Samsung Galaxy A72 est un peu plus grand avec un écran de 6,7 pouces et une batterie de 5 000 mAh. Cependant, la taille supplémentaire n’ajoute pas beaucoup de poids – le téléphone pèse 203 g.

Il n’y a pas de version 5G de l’A72, du moins pas encore. Cela signifie que vous obtenez un matériel similaire à la version 4G de l’A52, y compris le chipset Snapdragon 720G.













Samsung Galaxy A72

L’écran Super AMOLED a une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le mode haute luminosité est également disponible ici, pour les situations qui nécessitent 800 nits de luminosité. Il y a un lecteur d’empreintes digitales intégré ainsi qu’une caméra frontale 2MP.

L’A72 reçoit un appareil photo amélioré avec un téléobjectif 3x. Il dispose d’un capteur 8 MP, d’une ouverture f / 2,4 et d’un OIS. Les caméras restantes sont les mêmes – 64MP principal, 12MP ultra-large et macro 5MP (le capteur de profondeur a disparu, mais nous doutons que beaucoup rateront sa présence).

Le téléphone a une cote IP67, tout comme son petit frère. Les deux téléphones ont une technologie Bluetooth avancée qui vous permet de connecter deux casques sans fil simultanément.Si vous écoutez en solo, vous pouvez brancher des écouteurs dans la prise jack 3,5 mm. Et n’oubliez pas les haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.

La capacité de batterie supplémentaire de l’A72 permet de compenser la consommation d’énergie supplémentaire du plus grand écran. Vous recherchez toujours une autonomie de 2 jours et une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

Les A52 et A72 sont lancés avec One UI 3.0 et, comme avec les autres téléphones Samsung, ils recevront des mises à jour de sécurité pendant 4 ans et trois mises à jour majeures du système d’exploitation.



Le Samsung Galaxy A72 est disponible en impressionnant bleu, noir, violet et blanc

Le Samsung Galaxy A72 sera bientôt disponible, à partir de 450 € / 420 £. C’est pour le modèle 6/128 Go, vous pouvez également opter pour l’option 8/256 Go (pour rappel, il y a un slot microSD disponible).