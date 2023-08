Samsung annonce le déploiement de One UI 5.1.1 et One UI 5 Watch sur des appareils plus anciens

Suite à la version bêta de One UI 5.1.1 du mois dernier, Samsung a maintenant annoncé le déploiement officiel de One UI 5.1.1 sur les pliables, tablettes et smartwatches Galaxy de la génération précédente. La mise à jour devrait arriver sur les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 ce mois-ci, tandis que les Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 et Z Flip devraient recevoir la dernière version de One UI à une date ultérieure.

Les anciens pliables devraient bénéficier de plusieurs fonctionnalités des nouveaux Z Fold5 et Z Flip5, y compris la barre d’outils personnalisable pour le panneau Flex Mode.









Panneau de mode flexible et multi-fenêtres

Le mode multi-fenêtres permet aux utilisateurs d’ouvrir et d’utiliser deux applications simultanément sans interrompre la lecture multimédia et il arrive également sur les anciens pliables.

La fonction contextuelle masquée disponible sur les appareils Z Fold4, Z Flip5 et Tab S8 vous permet d’ouvrir des applications, de repositionner leur mise en page, de basculer entre elles ou de les affecter au multitâche en écran partagé avec la possibilité de les masquer lorsque vous avez terminé.









Masquer la vue contextuelle et contextuelle dans plusieurs fenêtres

La vue contextuelle sur plusieurs fenêtres permet aux utilisateurs de passer d’applications contextuelles à deux applications à l’écran en maintenant simplement la poignée de la fenêtre contextuelle enfoncée.

Le glisser-déposer à deux mains vous aide à sélectionner rapidement plusieurs fichiers qui peuvent ensuite être déplacés vers d’autres applications de la barre des tâches pour les modifier ou les envoyer. Cette fonctionnalité arrive sur Galaxy pliable et les tablettes.







Glisser-déposer à deux mains

En ce qui concerne la gamme Galaxy Watch, les gammes Watch5 et Watch4 reçoivent des informations sur le sommeil qui fournissent un rapport détaillé de votre score de sommeil avec des mesures sur les phases de sommeil et un score de sommeil combiné.









Informations sur le sommeil et nouveaux cadrans de montre sur One UI 5 Watch

Les utilisateurs de Galaxy Watch sur des appareils plus anciens bénéficient également de plus d’options de cadran de montre et d’une fonction de contrôleur de caméra qui agit comme un obturateur à distance sur les téléphones Galaxy compatibles.







Contrôleur de caméra sur One UI 5 Watch

Liste des pliables Galaxy confirmés pour recevoir la mise à jour One UI 5.1.1 :

Liste des appareils Galaxy Tab confirmés pour recevoir la mise à jour One UI 5.1.1 :

Liste des appareils Galaxy Watch confirmés pour recevoir la mise à jour One UI 5 Watch :

