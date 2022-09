Samsung annonce l’arrivée aux États-Unis du Galaxy XCover6 et du Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung apporte ses derniers appareils Android robustes aux États-Unis. Le Galaxy Xcover6 Pro et le Galaxy Tab Active4 Pro sont désormais disponibles à la vente avec une connectivité 5G et une conformité MIL-STD-810H pour un fonctionnement dans des conditions extrêmes.

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Le Samsung Galaxy Xcover 6 Pro a été annoncé fin juin. Il apporte un panneau LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution FHD + avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran, protégé par Gorilla Glass Victus+, est également conçu pour être utilisé avec des mains mouillées ou des gants. Le matériel est classé IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Le Xcover 6 Pro est alimenté par un chipset Snapdragon 778G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il y a un amovible Batterie de 4 050 mAh et prise en charge d’une charge de 15 W, ou charge via des broches pogo sur un socle pris en charge.

Le téléphone dispose d’un bouton push-to-talk programmable, d’une prise casque, d’un haut-parleur avec mode boost et d’une prise en charge de Samsung DeX. Dans le département appareil photo : un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f/1.8 et un tireur ultra large de 8MP. Autour de l’avant, il y a une caméra selfie 13MP et le Xcover 6 Pro exécutera Android 12 hors de la boîte.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

La Galaxy Tab Active4 Pro a été annoncée plus tôt ce mois-ci avec un écran LCD TFT de 10,1 pouces protégé par Gorilla Glass 5. Cette tablette robuste est livrée avec un S Pen et comprend un étui de protection. Comme le Xcover6 Pro, cet appareil est également conforme à la norme MIL-STD-810H pour résister à l’altitude, à l’humidité, à l’immersion, au brouillard salin, à la poussière, aux vibrations et aux chutes jusqu’à 1 m de haut.

Également alimentée par le Snapdragon 788G, la Tab Active4 Pro utilise soit 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, soit 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La tablette est dotée d’un bouton push-to-talk, d’une augmentation du volume et peut également être utilisée avec des mains mouillées ou des gants.

Les deux appareils peuvent également être utilisés comme systèmes de point de vente avec prise en charge des paiements NFC sur la plate-forme Knox de Samsung pour point de vente. Knox Capture permet d’utiliser l’un ou l’autre des appareils pour scanner les codes-barres et suivre l’inventaire.











Images officielles du Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Le Samsung Galaxy Xcover 6 Pro sera disponible à partir du 20 octobre via les opérateurs américains et plus tard proposé via Samsung.com, Samsung Business, Amazon Business et les partenaires de canaux informatiques. Les informations sur les prix n’ont pas encore été confirmées par Samsung.

D’autre part, la Galaxy Tab Active4 Pro est désormais disponible auprès de Samsung Business, Amazon Business et des partenaires de canaux informatiques de Samsung pour un prix de départ de 649 $.

