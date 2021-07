Samsung annonce la version bêta de One UI 4.0 (basée sur Android 12), le trio Galaxy S21 l’obtient en premier

Les rumeurs étaient vraies – il n’y a pas de One UI 3.5, Samsung passe directement à la version 4.0. Il est basé sur Android 12 et la société recrute déjà des bêta-testeurs pour l’essayer.

Les propriétaires de Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont invités à s’inscrire au programme bêta, qui sera bientôt disponible. Malheureusement, pour l’instant, il n’est ouvert qu’aux utilisateurs en Corée du Sud. Remarque : les téléphones sans carte SIM et ceux achetés auprès d’opérateurs peuvent participer.

Le trio Samsung Galaxy S21 sera le premier à obtenir la version bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12

Il n’y a pas encore de date fixée pour le début du programme bêta One UI 4.0. Combien de temps faudra-t-il pour passer de la version bêta à la version stable ? On ne sait jamais avec ces choses car cela dépend du nombre de problèmes découverts.

Mais en prenant l’exemple de la série Note 20, la version bêta ouverte de One UI 3.0 a commencé fin octobre et la mise à jour stable a été déployée à la mi-décembre. Une interface utilisateur 3.0 a apporté Android 11, il s’agissait donc d’une mise à jour tout aussi majeure (la récente 3.1 était plus petite). Si vous avez besoin d’un rappel, voici la politique de mise à jour de Samsung : certains téléphones recevront 3 mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité.

L’inscription au programme bêta et les informations sur les progrès se feront via l’application Samsung Members.

