Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung est sur le point de conclure l’année 2020 avec des offres intéressantes sur sa gamme premium de téléviseurs QLED 8K. La société a annoncé « The 8K Festival » pour les acheteurs en Inde, où elle vendra ses téléviseurs QLED 8K super premium à des remises allant jusqu’à Rs 3,00,000 et avec jusqu’à 20% de cashback pour les acheteurs potentiels. Les offres spéciales sur les téléviseurs QLED Samsung 8K seront disponibles chez tous les principaux détaillants d’électronique grand public du pays du 24 au 31 décembre.

La vente du festival 8K de Samsung commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à la fin de cette année, soit le 31 décembre 2020. Pendant la vente du festival 8K, les clients pourront bénéficier de réductions sur la gamme de téléviseurs 8K QLED de la société. Les réductions commencent à Rs 75 000 pour le modèle 65 pouces, Rs 2,00 000 pour les modèles 75 pouces, et jusqu’à Rs 3,00 000 sur les modèles 85 pouces. De plus, les acheteurs peuvent également bénéficier d’une remise en argent allant jusqu’à 20% en achetant un téléviseur 8K QLED de Samsung jusqu’au 31 décembre. Samsung vend actuellement trois téléviseurs 8K QLED en Inde – le téléviseur Q950T 8K Smart QLED, le téléviseur intelligent Q800T 8K et le Téléviseur intelligent QLED Q900R 8K. Lors de la vente du Festival 8K, le Q950T démarrera à partir de Rs 8,49,990 contre le prix de l’autocollant de Rs 12,99,900. Le Q800T est vendu à Rs 9,99,990 par rapport à son prix d’origine de Rs 15,99,900 pour la variante de 75 pouces, et le Q900R est vendu à Rs 4,19,990 et à partir de Rs 4,99,990 prix de l’autocollant pour le variante la plus basse de 65 pouces.

Outre les offres susmentionnées, les personnes qui achètent un téléviseur Samsung QLED 8K pourront également bénéficier des options d’achat EMI, ainsi que d’autres offres telles qu’un remboursement de 17,5% jusqu’à 15000 Rs sur les cartes bancaires ICICI et les cartes de crédit Bank of Baroda. De plus, en achetant un téléviseur QLED 8K sur le site officiel de Samsung, les acheteurs recevront un remboursement garanti de 5% jusqu’à Rs 1000 en utilisant OlaMoney Postpaid +.

L’accord de Samsung intervient au milieu d’une série d’autres offres et réductions que plusieurs entreprises ont annoncées pour la saison des vacances en cours. Des gadgets aux accessoires, en passant par les jeux et les logiciels, toutes sortes de technologies sont disponibles en vente quelque part ou l’autre en ce moment.