Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a annoncé qu’il dévoilerait une nouvelle puce Exynos le 12 janvier. Samsung a fait cette annonce via le compte Twitter officiel de Samsung Exynos, qui était accompagné d’une courte vidéo teaser. La vidéo partagée par Samsung ne révèle pas quelle puce Exynos la société lancera exactement, mais il est supposé qu’il s’agira du SoC Samsung Exynos 2100. La date de lancement du 12 janvier survient deux jours seulement avant la date de lancement supposée de la série Samsung Galaxy S21.

Le teaser partagé par Samsung dit: « Exynos est de retour » et est accompagné d’un petit clip qui ne révèle rien sur le prochain SoC, sauf qu’il sera dévoilé le 12 janvier. le 12 janvier, puisque le chipset spéculé a été au centre de plusieurs rapports au cours des deux derniers mois. Il est également rapporté que l’Exynos 2100 pourrait être basé sur une architecture 5 nm, tout comme le nouveau SoC Exynos 1080.

Selon des rapports antérieurs, le Samsung Exynos 2100 devrait présenter une configuration de cœur 1 + 3 + 4 avec un cœur ARM X1 hautes performances cadencé à 2,91 GHz, trois cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,81 GHz et quatre Cortex-A55 cœurs fonctionnant à 2,21 GHz. Le GPU sur la puce devrait être un Mali-G78 et Samsung devrait publier les smartphones de la série Galaxy S21 avec à la fois le SoC Snapdragon 888 et le SoC Exynos 2100, selon la région. Samsung lancerait la série Samsung Galaxy S21 deux jours seulement après la date de sortie de l’Exynos 2100, le 14 janvier.