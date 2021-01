Samsung annonce la gamme de téléviseurs 2021 avec Neo QLED et microLED

Samsung a annoncé aujourd’hui sa gamme de téléviseurs 2021 au CES 2021 virtuel. Ceux-ci incluent des modèles dotés du Neo QLED de Samsung ainsi que du micoLED.

Samsung a présenté ce qu’il appelle Neo QLED sur ses modèles phares 8K (QN900A) et 4K (QN90A). Neo QLED est une combinaison d’une nouvelle technologie de rétroéclairage et d’un nouveau traitement d’image.

Neo QLED utilise la technologie de rétroéclairage Mini LED, qui comprend des éléments LED individuels beaucoup plus petits derrière l’écran qui peuvent concentrer la lumière sur une zone beaucoup plus petite. Cela permet des zones beaucoup plus petites dans un système de gradation local à matrice complète et une luminosité beaucoup plus localisée, ce qui entraîne un contraste plus élevé. Samsung ne précise pas le nombre de zones de ses nouveaux téléviseurs, juste qu’il est meilleur que leur QLED traditionnel.

Neo QLED dispose également d’un nouveau processeur d’image appelé Neo Quantum Processor, qui utilise 16 modèles de réseaux neuronaux formés à la mise à l’échelle de l’IA et à l’apprentissage en profondeur pour mettre à l’échelle le signal entrant à la résolution native du panneau.

Les téléviseurs Neo QLED 2021 offriront également d’autres fonctionnalités, telles que des lunettes plus minces, une nouvelle Slim One Connect Box pour la gestion des câbles, un nouveau système audio avec suivi d’objets et optimisation spatiale. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons Samsung Health avec une fonction d’entraîneur personnel, les modes de jeu 21: 9 et 32: 9, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo et l’intégration d’Office 365.

Samsung a également annoncé deux nouveaux modèles dotés de la technologie microLED. Ceux-ci seront disponibles en deux tailles – 110 « et 99 » – et seront disponibles en tant que téléviseurs traditionnels avec la plate-forme Smart TV de Samsung. Ils proposeront une résolution 4K, une vue en écran partagé 4×4 et un son 5.1.

microLED est une technologie d’affichage auto-émettrice, similaire à OLED. Contrairement à OLED, cependant, la microLED n’est pas organique et les pixels ne se dégradent pas avec le temps. Il peut également atteindre des niveaux de rendement lumineux beaucoup plus élevés. Cependant, cette technologie a été trop coûteuse pour une utilisation par les consommateurs à ce stade, c’est pourquoi elle n’a été vendue aux entreprises que sous la forme d’éléments de panneau individuels qui devraient être assemblés pour former la taille d’affichage requise.

Cependant, les modèles lancés par Samsung en 2021 seront la première fois que la microLED sera proposée en tant que téléviseurs standard directement aux consommateurs. Le prix sera probablement toujours stratosphérique (attendez-vous à un chiffre à cinq chiffres en USD pour le modèle le moins cher), mais si vous avez le budget pour cela, il est maintenant disponible.

Samsung a également annoncé des modèles mis à jour dans sa gamme de téléviseurs Lifestyle. Le cadre 2021 est maintenant environ deux fois moins fin que la version précédente. La lunette amovible est disponible en cinq couleurs et deux styles. Vous pouvez également obtenir un abonnement au magasin d’art du téléviseur qui comprend plus de 1400 œuvres d’art à afficher sur le téléviseur.

Samsung a également annoncé ses intentions de «Going Green». Cela comprend la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’introduction d’emballages durables et l’inclusion d’une nouvelle télécommande à énergie solaire qui peut être chargée à partir d’un éclairage intérieur ou extérieur ou via USB. La télécommande solaire est également fabriquée à partir de plastique recyclé.

La source