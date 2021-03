Samsung annonce ISOCELL 2.0 avec des capacités améliorées de collecte de lumière

Samsung a lancé la gamme de capteurs d’image ISOCELL en 2013, qui comportait des barrières entourant chaque pixel pour réduire la diaphonie des couleurs (la lumière pour un pixel saignait dans ses voisins). La conception originale utilisait du métal pour ces murs qui absorbaient une partie de la lumière entrante.

Ce problème a été partiellement résolu avec ISOCELL Plus en passant à un nouveau matériau. Mais cela contenait encore du métal, donc cela n’a pas complètement résolu le problème. Aujourd’hui, Samsung offre un aperçu de la prochaine phase de sa technologie de capteur d’image.

ISOCELL 2.0 remplace la partie inférieure des murs par un matériau plus réfléchissant. Regardez la vidéo ci-dessous pour une illustration concise des composants pertinents. La version 2.0 améliore également «considérablement» la sensibilité à la lumière et réduit davantage la perte optique pour chaque pixel par rapport aux générations précédentes.

Cela permettra aux capteurs d’image d’emballer plus de pixels sur la même surface, tout en étant capables de capturer plus de lumière. Samsung a taquiné un capteur de 200 MP en janvier et travaille sur des capteurs de 600 MP, qui bénéficieraient de l’amélioration des performances des petits pixels.

Cependant, la révélation d’aujourd’hui n’est qu’un aperçu de ce qui s’en vient – Samsung n’a annoncé aucun capteur utilisant le nouvel ISOCELL 2.0.

