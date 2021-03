Samsung annonce des téléviseurs micro-LED, Neo QLED, un moniteur intelligent et une nouvelle barre de son lors de l’événement Unbox 2021

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a organisé mardi son événement Unbox and Discover en ligne, où la société a présenté sa gamme 2021 de téléviseurs micro-LED, de téléviseurs Neo QLED, de téléviseurs de style de vie, de moniteurs et de barres de son. Samsung a déclaré que ses dernières innovations permettaient aux clients de tirer le meilleur parti de leurs écrans – permettant aux utilisateurs de travailler efficacement, de communiquer efficacement et d’explorer leurs passions personnelles.

«Au cours de l’année écoulée, des technologies autrefois« agréables à avoir »sont devenues un besoin, car nos maisons sont devenues des bureaux, des écoles, des gymnases, etc.», a déclaré James Fishler, vice-président senior de la division Home Entertainment de Samsung lors de l’événement. Au cours de l’événement, Samsung a annoncé le lancement de sa technologie Micro-LED, qui utilise des LED inorganiques pour aider à éviter les brûlures et à garantir que l’écran ne perd pas de couleur ou de luminosité au fil du temps. La technologie Micro-LED, qui a été introduite pour la première fois en 2018 avec le téléviseur configurable The Wall de Samsung, qui peut atteindre une taille de 292 pouces. Hier, la société a annoncé qu’en 2021, la technologie Micro-LED sera vue sous la forme d’un téléviseur traditionnel. Les nouveaux téléviseurs micro-LED sont disponibles en tailles 110 et 99 pouces et seront lancés dans le monde entier à la fin du mois de mars. De plus, une taille de 88 pouces sera lancée cet automne et un téléviseur de 76 pouces est sur la future feuille de route. Samsung a également déclaré que Micro-LED permet aux utilisateurs de rassembler 4 écrans pour en faire un. Avec 4Vue (Quadd View), les consommateurs peuvent regarder jusqu’à quatre écrans de contenu simultanément.

Samsung a également annoncé sa gamme Neo QLED. La société utilise des processeurs Neo Quantum et de nouvelles mini-LED Quantum pour améliorer l’expérience de visualisation Neo QLED. Les mini-LED utilisées par Samsung sont 1/40 de la taille des LED conventionnelles, ce qui permet un contrôle ultra-fin de la lumière, des noirs plus profonds, des lumières plus brillantes et une technologie de conversion ascendante «plus intelligente que n’importe quel téléviseur Samsung n’a jamais offert». Les téléviseurs Samsung Neo QLED sont également idéaux pour les jeux. Samsung, partenaire officiel de la Xbox Series X aux États-Unis et au Canada, Samsung Neo QLED et QLED permettent aux utilisateurs de voir pratiquement tous les détails avec une incroyable clarté 4k, un 120 images par seconde et un temps de réponse de 5,8 ms. Afin d’optimiser davantage les jeux, Samsung s’est même associé à AMD pour développer le premier téléviseur prenant en charge Freesync Premium Pro pour les jeux PC et console afin de proposer des jeux HDR. En 2021, les modèles 8K de Samsung Neo QLED (QN800A et QN900A) seront disponibles en tailles 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces, tandis que les modèles 4K (QN90A et QN85A) refléteront une sélection encore plus large, à partir d’un Taille de 50 pouces.

Samsung a également annoncé son nouveau Smart Monitor, aux côtés de la barre de son Q950A. Le moniteur intelligent est le premier moniteur «tout faire» de Samsung. Le nouveau Smart Monitor est compatible avec Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX et Apple AirPlay 2, permettant aux clients de travailler de n’importe où sans avoir besoin de connecter un PC. Samsung a également annoncé que son moniteur de jeu Odyssey G9 était également mis à jour avec un écran Quantum Mini-LED et des fonctionnalités de jeu haut de gamme. En outre, la société a également présenté un nouveau Samsung Interactive Display FLIP, qui est un tableau blanc numérique de 75 pouces qui permet aux utilisateurs d’écrire, de dessiner, de modifier et plus encore. L’écran interactif Samsung FLIP de 75 pouces rejoint les variantes 65 pouces et 85 pouces de l’écran interactif.

La nouvelle barre de son de la série Q annoncée par Samsung comprend la technologie Q-Symphony de la société, qui synchronise l’audio d’un téléviseur Samsung pour offrir un son 3D amélioré. La barre de son Samsung Q950A mesure même son environnement pour projeter l’audio précisément là où il doit être. Le Q950A arbore un son de 11,1,4 canaux, une première dans l’industrie, ainsi qu’une fonction d’amplification des basses qui améliore les basses en cliquant sur un bouton. Le Q950 fonctionne également avec plusieurs assistants vocaux comme Alexa d’Amazon et Bixby de Samsung.