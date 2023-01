Samsung annonce de nouveaux moniteurs de jeu Odyssey de 57 et 49 pouces

Samsung a annoncé quatre nouveaux modèles de moniteurs au début du CES 2023. Deux d’entre eux sont des moniteurs de jeu, un est destiné aux concepteurs et aux photographes et le dernier à la consommation multimédia.

Le modèle phare est le nouvel Odyssey Neo G9 (G95NC). Ce modèle est doté d’un écran LCD de 57 pouces au format 32:9. L’écran a une résolution de 7680×2160, ce qui en fait essentiellement deux moniteurs 4K UHD placés côte à côte, avec un taux de rafraîchissement de 240HZ. Cela signifie que le moniteur actualise près de quatre milliards de pixels chaque seconde.

Cette combinaison folle de résolution et de taux de rafraîchissement est alimentée par le premier connecteur DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) au monde, qui offre une bande passante de 54 Gbps, presque le double de celle des connecteurs HBR3 DisplayPort 1.4a (32 Gbps) et également plus que la bande passante HDMI 2.1 de 48 Gbit/s. Les seuls appareils qui prennent actuellement en charge cette norme sont les cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT d’AMD. La nouvelle norme DP2.1 prend également en charge la compression de flux d’affichage sans perte pour permettre des combinaisons de résolution et de taux de rafraîchissement plus élevées que ce que la bande passante brute permettrait nativement.

L’écran a une courbure de 1000R et utilise un mini rétroéclairage LED avec une couche de points quantiques et la certification VESA Display HDR 1000. Samsung a également utilisé un revêtement mat pour l’écran afin de réduire les reflets.

Le deuxième modèle de jeu est l’Odyssey OLED G9 (G95SC). Ce modèle est doté d’une dalle OLED 32:9 de 49 pouces. Il a une résolution de 5120×1440 (donc deux écrans 1440p côte à côte) et un taux de rafraîchissement de 240Hz. Il n’y a pas de support DP2.1 ici.

Le panneau a une couche de points quantiques pour une meilleure saturation des couleurs et Samsung revendique le vrai RVB, ce qui peut suggérer une matrice de sous-pixels RVB standard, ce qui n’est pas courant pour les moniteurs OLED. Étant un panneau OLED, il a une gradation locale par pixel, de vrais noirs et un temps de réponse proche de 0,1 ms.

L’OLED G9 comprend des applications telles que Netflix, YouTube et Prime Video afin que vous puissiez regarder du contenu sans brancher un ordinateur. Il existe également un support pour Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now via la plate-forme Samsung Gaming Hub intégrée.

Le prochain modèle est celui des professionnels de la création. Le ViewFinity S9 (S90PC) a plus qu’une ressemblance passagère avec l’Apple Studio Display, et a également à peu près les mêmes spécifications. Il dispose d’un écran LCD 5K de 27 pouces avec une résolution de 5120×2880 (quatre fois 1440p). Samsung revendique une couverture DCI-P3 de 99 % et un Delta E moyen de ≦ 2 pour la précision des couleurs (dE dans ce cas représente l’écart par rapport au signal de couleur réel et ce que le moniteur reproduit, avec dE

Le moniteur dispose d’une fonction de gestion des couleurs intégrée, avec la possibilité de l’étalonner grossièrement à l’aide d’un smartphone et de l’application Samsung Smart Calibration, bien que les professionnels de la création feraient bien d’investir dans un véritable outil d’étalonnage matériel. Le panneau a un revêtement mat par défaut.

Le ViewFinity S9 dispose de connexions USB-C et Thunderbolt 4, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec PC, Mac et iPad Pro. Des ports supplémentaires permettent de connecter d’autres périphériques ainsi que la caméra 4K SlimFit fournie. Le Samsung Smart Hub intégré dispose d’applications telles que Google Meet qui peuvent fonctionner sans PC connecté.

Enfin, il y a le Smart Monitor M8 (M80C). Il s’agit d’un modèle existant avec une dalle 4K de 32 pouces mais qui est désormais également disponible en 27 pouces. Le moniteur dispose d’applications de lecture multimédia intégrées ainsi que de SmartThings Hub pour connecter des appareils domestiques intelligents. Ce modèle fonctionne essentiellement comme un téléviseur, sans les fonctionnalités du tuner TV.

Le prix et la disponibilité des quatre modèles seront annoncés à une date ultérieure.

