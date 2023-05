Samsung améliore les Galaxy Buds 2 Pro pour une audition plus claire

Samsung met à jour les fonctionnalités de son ambiant dans ses écouteurs Galaxy Buds 2 Pro pour les malentendants. Mardi, la société a déclaré que les fonctionnalités améliorées seront disponibles via des mises à jour logicielles dans les semaines à venir.

La fonctionnalité mise à jour, annoncée avant la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité le 18 mai, promet une audition plus claire, des paramètres sonores finement réglés et une clarté sonore.

Avant la mise à jour, trois niveaux de personnalisation du son ambiant étaient disponibles pour les auditeurs. Samsung a ajouté deux niveaux d’amplification supplémentaires pour favoriser une meilleure audition grâce aux Buds 2 Pros. Les auditeurs peuvent désormais régler les volumes via les écouteurs gauche et droit et personnaliser la gamme de tonalités du son ambiant. La fonction Adapt Ambient Sound s’adapte à l’oreille de la personne pour l’aider à entendre clairement son environnement.

Les Buds 2 Pros ne sont pas des aides auditives, mais ils pourraient aider les personnes malentendantes. Les fonctionnalités améliorées ont été testées cliniquement par le laboratoire de recherche sur les aides auditives et le vieillissement de l’Université de l’Iowa, dont les chercheurs ont conclu que les écouteurs « amélioraient considérablement la perception de la parole chez les personnes ayant une perte auditive légère à modérée », selon le communiqué de presse de Samsung. Un autre essai, réalisé par le biais du Samsung Medical Center, a révélé que les écouteurs pouvaient aider les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée à mieux communiquer dans un endroit calme.

En savoir plus: Les fonctionnalités Personal Voice, Point and Speak d’Apple utilisent l’IA pour améliorer l’accessibilité

La fonctionnalité nécessite un smartphone Samsung Galaxy avec Android 8.0 ou version ultérieure et au moins 1,5 Go de RAM, et ne peut être activée que via l’application Galaxy Wearable.

« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle fonctionnalité d’accessibilité améliorée des Galaxy Buds 2 Pro aux utilisateurs lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité », a déclaré Han-gil Moon, responsable du Advanced Audio Lab chez Samsung Electronics, dans un communiqué.