Samsung s’associe aux principaux opérateurs mobiles coréens pour achever la construction du réseau PS-LTE coréen à 700 MHz

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société alimente le premier réseau LTE (PS-LTE) de sécurité publique à l’échelle nationale conforme 3GPP au monde en Corée, en collaboration avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile. Ce réseau PS-LTE, fonctionnant dans le spectre de 700 MHz, offre une connectivité rapide et fiable aux premiers intervenants dans plus de 330 organisations et agences de sécurité publique, y compris la police, les pompiers, les services médicaux d’urgence et l’armée.

Le déploiement comprend le service Push-to-Talk (MCPTT) critique de Samsung avec des capacités de diffusion multimédia, connu sous le nom de service évolué de multidiffusion multimédia de diffusion (eMBMS). Cela permet une transmission simultanée jusqu’à 2 500 appareils utilisateur par cellule, soit plus du double du volume d’appareils pris en charge par les technologies de la génération précédente.

Dans cette construction, le réseau PS-LTE a également été interconnecté avec les réseaux LTE-Maritime (LTE-M) et LTE-Railway (LTE-R) existants qui fonctionnaient déjà dans le spectre de 700 MHz.

Avec une couverture nationale, le réseau sert de plate-forme unifiée qui contribue à assurer l’interopérabilité entre diverses institutions de sécurité publique. Cela offre une accessibilité en temps réel et des capacités de communication améliorées entre les agences de sécurité publique et le personnel dans les situations d’urgence.

«Samsung est fier de participer à la construction du premier réseau PS-LTE à l’échelle nationale au monde basé sur les normes 3GPP en Corée, en tirant parti de nos solutions PS-LTE de bout en bout», a déclaré Seungil Kim, vice-président et responsable des activités coréennes, Réseaux Affaires chez Samsung Electronics. «Un réseau fiable est essentiel pour la communication en temps réel entre plusieurs institutions en cas d’urgence. Nous continuerons à offrir des solutions PS-LTE avancées pour renforcer le réseau PS-LTE de Corée, répondant aux normes les plus élevées en matière de fiabilité, de performances et de sécurité. »

Samsung a été sélectionné comme fournisseur de solutions PS-LTE de bout en bout, de l’infrastructure aux appareils, en prenant en charge la construction du réseau PS-LTE à partir de 2018 et en terminant le déploiement en mars 2021.

Fort d’une expérience éprouvée de déploiements de réseaux réussis, Samsung continue de diriger l’avancement des réseaux de sécurité publique de nouvelle génération. L’année dernière, Samsung a présenté le premier appel vidéo MCPTX (Mission-Critical Push-to-X) au monde sur une plate-forme cloud. Tl’entreprise est aussi menant le normalisation de MCPTX plus de 5G.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le livre blanc et l’infographie de Samsung sur les réseaux critiques:

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G comprenant des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.