Samsung ajoute SmartThings à ses barres de son et téléviseurs intelligents

Peu importe que Google ait repris la semaine avec son Annonces sur les appareils Pixel. Samsung a tenu aujourd’hui un discours pour la conférence de ses développeurs et a annoncé sa nouvelle barre de son, la HW-Q900Cqui peut servir de hub centralisé pour la maison intelligente SmartThings.

Le HW-Q900C— un nom accrocheur, n’est-ce pas ? — est l’une des barres de son haut de gamme de Samsung qui a fait ses débuts plus tôt cette année. Une mise à jour ajoutera le SmartThings Hub de Samsung intégré. Vous pouvez l’utiliser pour ajouter et connecter des appareils ou déclencher le lancement d’une action. C’est compatible avec MatièreLa connectivité , Thread et ZigBee, toujours les standards les plus utilisés dans la maison intelligente.

Bien entendu, la barre de son HW-Q900C est aussi une barre de son. Il dispose de canaux 7.1.2 et d’un son Dolby Atmos sans fil, offert par la plupart des haut-parleurs haut de gamme, y compris le Apple HomePod et Série Sonos Era. Il utilise également SpaceFit Sound Pro de Samsung, qui fonctionne un peu comme Trueplay de Sonos, optimisant l’audio en fonction de l’acoustique de la pièce dans laquelle il joue.

Cette barre de son n’est que l’un des nombreux appareils intégrant SmartThings. Samsung prévoit d’intégrer également la compatibilité SmartThings dans d’autres barres de son et téléviseurs intelligents nouveaux et existants, notamment les téléviseurs intelligents CU8000 et CU7000, le moniteur intelligent M80C et le MNA89MS1BA, selon Le bord. Vous pouvez facilement créer un réseau maillé multi-hub d’appareils fabriqués par Samsung. C’est la maison Samsung du futur, comme le prédit le «une plaque tournante partout» initiative.

Peu importe ce que vous pensez de la maison intelligente, c’est une excellente nouvelle pour Samsung, même si la catégorie de produits est devenue un peu tiède ces dernières années malgré le lancement du statut universel Matter. Il est ainsi plus facile pour les curieux de la maison connectée d’acheter un appareil et de débloquer une fonction secondaire plus tard, ainsi que de choisir les services de maison intelligente de Samsung comme contrôleur principal.

Nous attendions que Samsung explique ce qu’il ferait avec ce soi-disant Centre d’accueil qu’il a annoncé il y a quelques années. La seule chose que Samsung a publiée depuis lors et qui était dans sa timonerie est le Station SmartThings, lancé à l’époque de la série Samsung Galaxy S23. Il s’agit d’un chargeur sans fil à 80 $ qui permet la connectivité Matter dans votre maison intelligente via SmartThings, bien qu’il s’agisse également d’un chargeur sans fil pour vos affaires.

Dans le cadre de cette annonce, Samsung a également annoncé le Étiquette intelligente Galaxy2, le successeur de son tracker intelligent de première génération. Non seulement vous pouvez suivre des choses avec Samsung SmartThings, mais il existe également une fonctionnalité de boussole dans l’application SmartThings, qui vous indique physiquement où se trouve votre appareil lorsque vous vous en approchez.