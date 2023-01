Samsung ajoute le trio Galaxy S22, deux ordinateurs portables Galaxy Book à son programme d’auto-réparation aux États-Unis

L’année dernière, Samsung a annoncé son programme d’auto-réparation en partenariat avec iFixit, commençant aux États-Unis en août avec la prise en charge de sept appareils : les produits phares Galaxy S20 et S21 (sans les modèles FE) et la Galaxy Tab S7+. Aujourd’hui, la société ajoute cinq nouveaux appareils au programme.

Les Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra sont désormais couverts, les propriétaires peuvent obtenir des ensembles d’affichage, des panneaux arrière et des ports de charge de remplacement pour eux. Le S22 est sur le point d’avoir 1 an et sa garantie américaine est sur le point de s’épuiser (sauf si vous avez acheté une protection supplémentaire avec Samsung Care+).

Un rapide coup d’œil aux prix montre que le port de charge coûte 67 $, tout comme le panneau de verre arrière. Notez que le package comprend non seulement la pièce de rechange, mais également tous les outils dont vous aurez besoin.

Les prix des écrans varient – un nouvel écran Galaxy S22 coûte 167 $, celui du S22+ coûte 190 $, l’écran S22 Ultra coûte 240 $.

Outre les smartphones, Samsung a ajouté deux ordinateurs portables au programme d’auto-réparation – le Galaxy Book Pro 15″ et le Galaxy Book Pro 360 15″. Sept composants sont disponibles : boîtier avant, boîtier arrière, écran, batterie, pavé tactile, touche d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales et pied en caoutchouc.

Les kits d’auto-réparation pour les appareils Galaxy S22 et Galaxy Book Pro sont disponibles à l’achat aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. iFixit a des guides de démontage détaillés, cette page a les détails pertinents.

« Le programme d’auto-réparation a dépassé nos attentes et nous entendons un message retentissant : les gens veulent plus de modèles. Les clients d’entreprise en particulier nous ont dit qu’ils avaient besoin de solutions pour PC. Les gens veulent tirer le meilleur parti de leurs appareils et ont besoin de produits durables qui durent. Samsung s’engage à offrir des options de soins qui répondent à leurs besoins », a déclaré Mark Williams, vice-président du service client chez Samsung Electronics America.

