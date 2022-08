Samsung ajoute l’audio 24 bits aux Galaxy Buds 2 Pro

Les gros titres technologiques d’aujourd’hui peuvent être saisis par les mises à jour de Samsung sur ses téléphones pliables et ses montres intelligentes, mais la société a également lancé sa dernière paire de rivaux AirPods Pro : les Galaxy Buds 2 Pro.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version améliorée des Galaxy Buds 2 de l’année dernière, tout autant qu’un suivi du Galaxy Buds Pro original.

Le design s’inspire principalement des Buds 2, avec un corps simple et arrondi, plus épuré que les précédents Pros. Samsung dit qu’ils sont 15 % plus petits que ces écouteurs, et après les avoir vérifiés en personne, j’ai été très impressionné par leur compacité et leur légèreté.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils sont disponibles en blanc, noir et violet pour compléter la gamme de couleurs du nouveau Z Flip 4, et comme ce téléphone, ils ont adopté une finition moins brillante et plus mate – un changement bienvenu dans mes livres, comme le revêtement brillant précédent toujours senti un peu bon marché au toucher.

Bien sûr, ce sont les sons qui comptent vraiment, et il y a deux vraies améliorations ici. Le premier est la prise en charge du son 24 bits, alias Hi-Res, qui est un jeu clair pour le public audiophile.

Il y a cependant des mises en garde. Vous devrez utiliser un son 24 bits compatible, pris en charge par Tidal et Amazon Music Unlimited, mais pas par Spotify. Vous devrez également être couplé à un appareil Samsung Galaxy exécutant One UI 4 ou une version ultérieure, de sorte que les propriétaires d’autres téléphones ne bénéficieront pas de tous les avantages.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Samsung a également mis à niveau la suppression active du bruit des Buds 2 Pro. Le soi-disant «ANC intelligent» peut apprendre des sons environnementaux courants tels que les aboiements de chiens ou les klaxons de voiture pour mieux les régler.

Et, prenant une feuille du livre de Sony, il peut passer en mode ambiant lorsqu’il détecte que vous parlez (grâce à une combinaison de reconnaissance vocale et même de capteurs pour détecter le mouvement de la mâchoire), vous permettant de tenir des conversations sans sortir les bourgeons ou mettre en pause votre musique.

À 219 £ au Royaume-Uni, les Buds 2 Pro sont également au même prix que leurs prédécesseurs Pro, ce qui semble intelligent étant donné que les mises à niveau ici sont relativement modestes. Mais la dernière paire a impressionné, et si elles sont plus petites et sonnent mieux, Samsung pourrait être gagnant.

Aux États-Unis, ils coûtent 229,99 $, 30 $ de plus que les originaux. En Europe, ils vous coûteront 229 €.