Samsung ajoute la prise en charge du portefeuille tiers à son portefeuille Blockchain

Un fait peu connu est que Samsung dispose d’un portefeuille crypto natif pour ses smartphones Galaxy et à partir d’aujourd’hui, le soi-disant portefeuille Samsung Blockchain prendra en charge les portefeuilles tiers et les stockages de portefeuille froid afin que vous puissiez gérer vos actifs cryptographiques à partir d’un seul endroit.

Le portefeuille de Samsung peut désormais se connecter à des portefeuilles matériels tels que Ledger Nano S et Nano X. Gardez à l’esprit, cependant, que la prise en charge du portefeuille de Samsung pour les jetons est toujours limitée aux jetons Bitcoin, Etherium, ERC20, aux jetons Tron et TRC. De plus, le portefeuille prend en charge les applications décentralisées basées sur la blockchain pour authentifier et échanger des actifs sur diverses plates-formes.

Tous vos actifs sur le portefeuille de Samsung sont protégés par la plate-forme de sécurité Knox de la société tandis que le magasin de clés Samsung Blockchain détient vos clés privées. Ils sont stockés et isolés du système d’exploitation.

La source