Samsung ajoute des produits pliables et des produits de divertissement à domicile à son programme d’auto-réparation

Samsung déploie une expansion significative de son programme d’auto-réparation avec plus de modèles, de catégories de produits et de pièces disponibles pour permettre une plus grande variété de réparations. L’entreprise fait également évoluer son partenariat de longue date avec Englober les solutions de chaîne d’approvisionnement, un fournisseur leader de pièces de rechange et de solutions de chaîne d’approvisionnement pour une gamme diversifiée de produits pour la maison et d’électronique grand public, pour donner aux clients l’accès à des pièces d’origine, des outils et des guides de réparation pour smartphones, tablettes et PC, ainsi qu’à une sélection d’appareils pliables et de produits de divertissement à domicile. Au total, Samsung proposera des options d’auto-réparation pour près de 50 modèles de son portefeuille de produits, ce qui en fera l’un des programmes les plus complets du secteur.

Lancé en août 2022, le programme d’auto-réparation de Samsung offre aux consommateurs intéressés un autre moyen pratique de prolonger la durée de vie de leurs appareils. Cette dernière extension fait partie de l’engagement de l’entreprise à ajouter davantage d’appareils au fil du temps, à mesure que le programme évolue. Quatorze galaxie téléphone intelligent, tabletteet PC des modèles ont été ajoutés au programme, notamment la série Galaxy S23, le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5, la série Galaxy Tab S9 et la série Galaxy Book2. Le programme s’étend également à la catégorie du divertissement à domicile avec l’ajout de 20 produits d’affichage visuel, dont le Libre 2sd Projecteur Gen.

« Nous savons que les consommateurs recherchent des options de réparation fiables et pratiques pour que leurs appareils restent opérationnels. Cette expansion est une manière supplémentaire pour Samsung de montrer son engagement continu à offrir le choix à nos clients », a déclaré Mark Williams, vice-président du service client chez Samsung Electronics America. « Pour ceux qui souhaitent prendre en charge les réparations eux-mêmes, nous leur proposons davantage d’options pour une plus large gamme de produits afin de prolonger la durée de vie des produits qu’ils aiment. »

“Encompass est un distributeur de confiance de pièces de rechange Samsung OEM depuis de nombreuses années et cette expansion vers de nouvelles catégories de produits jouera un rôle essentiel en permettant aux clients Samsung de réparer facilement leurs équipements et de prolonger le cycle de vie de leurs produits”, a déclaré Robert Coolidge, président et chef de la direction d’Encompass Supply Chain Solutions. « Le programme d’auto-réparation de Samsung s’aligne sur l’objectif d’Encompass d’améliorer l’accessibilité des pièces essentielles à la mission pour les clients tout en réduisant les déchets et en permettant des économies significatives. »

Extension des options d’auto-réparation pour les appareils Galaxy

Les propriétaires de Galaxy peuvent désormais accéder à un assortiment plus large de pièces d’auto-réparation à portée de main. Sur les téléphones et les tablettes, les consommateurs pourront réparer les haut-parleurs, le plateau SIM, la touche latérale et la touche de volume, en plus des pièces existantes pour les ensembles d’affichage, la vitre arrière et les ports de chargement. Livre Galaxie les propriétaires pourront remplacer les haut-parleurs gauche et droit et le ventilateur, en plus des réparations existantes pour l’écran, la batterie, la touche d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales, le pavé tactile, les boîtiers avant et arrière et les pieds en caoutchouc. Des kits d’outils à faible coût peuvent être achetés sous forme de lot avec des pièces, ou séparément et utilisés pour diverses réparations d’appareils.

Autonomiser les réparations DIY pour les écrans vidéo Samsung

Pour étendre l’auto-réparation à la catégorie du divertissement à domicile, les clients peuvent désormais accéder à des pièces d’origine, des outils et des guides de réparation étape par étape liés à l’image, à l’alimentation, à la connexion WiFi, au son et à la télécommande pour certains. Téléviseurs Samsung 2023, moniteurs et le Fstyle 2sd Projecteur Gen via SamsungParts.com. Sur sélection 2023 barres de sonles clients peuvent remplacer les câbles HDMI et optiques ainsi que les pièces liées à l’alimentation, au son et à la communication sans fil, qui peuvent être réparées avec des outils courants comme un tournevis cruciforme.

Faire un effort supplémentaire pour offrir un entretien pratique et de qualité des appareils

Samsung souhaite permettre aux utilisateurs de conserver leurs appareils plus longtemps et de réduire les déchets électroniques, grâce à des efforts tels que l’allongement du cycle de vie des produits, l’amélioration de la durabilité et l’amélioration de la réparabilité. Dès le début de la phase de développement, Samsung réfléchit à la conception, aux matériaux et aux équipements nécessaires pour rendre les produits plus faciles à réparer et, éventuellement, à recycler.

L’expansion du programme d’auto-réparation marque un autre pas en avant dans La mission de service client de Samsung fournir des options d’entretien des appareils pratiques, accessibles et de qualité aux clients américains. Samsung propose des services d’assistance sans rendez-vous, par courrier et à domicile et toutes les réparations sont prises en charge par l’entreprise – avec des professionnels certifiés Samsung couvrant les services sous et hors garantie utilisant des pièces d’origine Samsung.