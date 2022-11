Samsung aime vraiment les bricoleurs auto-réparateurs ces derniers temps

Il semble que Samsung se lance vraiment dans l’idée de l’auto-réparation, avec une marque récemment déposée pour une application appelée Assistant d’auto-réparationapparemment développé pour aider les bricoleurs dans leur quête pour réparer leurs propres goodies technologiques, au lieu d’avoir besoin de l’aide de personnes dans un kiosque de centre commercial.

Dans le texte brut tiré de l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), l’application Self Repair Assistant propose “des services de conseil et d’information relatifs à l’auto-installation, à l’auto-entretien et à l’auto-réparation des smartphones”. C’est assez simple. Ce n’est pas seulement pour les téléphones, cependant. Selon le dossier, cette application peut également être utilisée pour aider à réparer d’autres appareils Samsung tels que des tablettes, des montres intelligentes et des écouteurs.

Cette application est parfaitement synchronisée. Plus tôt cette année, Samsung a annoncé un partenariat avec iFixit pour mettre à la disposition des consommateurs des kits et des pièces de rechange pour certains appareils. Avec ces kits, les utilisateurs peuvent remplacer leurs propres batteries, écrans et ports USB. Nous ne savons pas à quel point ces kits sont populaires, car je suppose que la plupart des gens sont trop nerveux pour faire une intervention chirurgicale sur leur propre téléphone, mais pour les bricoleurs, c’est une excellente chose.

Nous vous tiendrons au courant du lancement de l’application Self Repair Assistant. Ça sonne bien.

// Sam Mobile