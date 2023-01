Samsung affiche des revenus record en 2022, mais des bénéfices en baisse

Samsung a publié ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2022 et l’exercice, et une fois de plus, il a réussi à atteindre un chiffre d’affaires record pour l’ensemble des 12 mois – 302,23 billions de KRW (environ 244 milliards de dollars). Il s’agit d’une augmentation de 8 % par rapport à 2021 ; cependant, le bénéfice d’exploitation était de 43,38 billions de KRW, soit 15% de moins que l’année précédente.

La période du quatrième trimestre a été décevante pour la société coréenne, car elle a enregistré une baisse des ventes dans pratiquement toutes les divisions en raison de la faiblesse de la demande causée par le ralentissement économique mondial.

La division Mobile Experience (MX) a enregistré une baisse de 9 % de ses revenus en glissement annuel au quatrième trimestre, mais l’année entière a enregistré 10 % de ventes en plus que l’année précédente. Les bénéfices ont cependant chuté dans tous les domaines – inférieurs à la fois séquentiellement et d’une année sur l’autre pour le dernier trimestre et inférieurs pour l’ensemble des années. Samsung confirme que le marché de masse s’est fortement contracté en raison de “l’inflation et de l’instabilité géopolitique”.

Alors que la demande de smartphones Galaxy a été étonnamment faible au cours du trimestre des fêtes, les produits phares sont restés solides par rapport aux projections du marché. Samsung s’attend à ce que la tendance à la baisse se poursuive au premier trimestre 2023, mais les choses finiront par s’inverser après le lancement de la série Galaxy S23. Les nouveaux produits phares, qui devraient arriver demain, seront “équipés d’un appareil photo amélioré et de fonctionnalités de jeu”.

L’année à venir restera difficile, a prédit Samsung. Les modèles grand public seront les plus touchés, et la société tentera de contrer cela avec des offres compétitives via les opérateurs, y compris l’expansion parmi les nouveaux utilisateurs de la 5G.

