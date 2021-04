Samsung a publié son rapport financier détaillé pour le premier trimestre 2021, et les chiffres sont excellents. La société coréenne a déclaré un chiffre d’affaires record de 65,39 billions de KRW (environ 59 milliards de dollars), principalement grâce à de solides ventes de smartphones et d’électronique grand public, compensant des entreprises comme les semi-conducteurs et les écrans.

T1 2021 T4 2020 Changement de QoQ T1 2020 Changement annuel Ventes (en KRW / USD) 65,39 tr / 59B 61,55 tr / 55,57B 6% 55,33 tr / 49,95B 18% Bénéfice (en KRW / USD) 9,38 tr / 8,46B 9,05 tr / 8,17B 3,6% 6,45 tr / 5,82B 45%

Les chiffres pourraient être un peu biaisés en raison de la comparaison avec le premier trimestre 2020 lorsque le coronavirus a balayé le monde et surpris les marchés et les consommateurs. Maintenant, Samsung est convaincu que les conditions s’amélioreront et que l’activité des composants s’améliorera au second semestre.

Parlant du secteur des communications mobiles, le rapport a révélé que les ventes de produits phares et d’appareils de grande consommation, ainsi que de tablettes, PC et appareils portables, ont maintenu de solides performances, soutenues par l’expansion de la 5G à travers le monde.

Cependant, les revenus et les bénéfices diminueront au prochain trimestre, celui se terminant en juin. Samsung a déclaré qu’il était capable de fournir des écrans et des puces de mémoire, mais en raison du goulot d’étranglement dans la fabrication des SoC, les ventes seront en baisse, affectant tous les distributeurs impliqués.

