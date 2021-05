Samsung adapte ses derniers développements d’affichage à la vidéo

La conférence annuelle de la Semaine de l’affichage qui s’est tenue hier à San Jose, en Californie, et Samsung Display est l’un des participants les plus actifs. Le géant coréen de la technologie présente sa prochaine vague de développements OLED pliables et nous avons maintenant un autre regard en profondeur sur les appareils dans une vidéo promotionnelle.

Le premier appareil est la vidéo dispose d’un écran plié en S qui se plie en deux points. Lorsqu’il est complètement étendu, l’écran mesure jusqu’à 7,2 pouces, offrant aux utilisateurs une grande toile pour le multitâche. La vidéo montre jusqu’à trois applications différentes placées côte à côte et montre également un pli de tente soigné qui sert également d’affichage de chevet. Un simple pli amène l’appareil à une taille adaptée à la poche, ce qui l’aide à se glisser dans une veste sans aucune difficulté. Une fois complètement plié, l’appareil est nettement plus épais que les précédents pliables Samsung.





Écran pliable en S de Samsung dans son état déplié et plié

Nous jetons un autre regard sur le nouvel écran d’ordinateur portable de Samsung avec une caméra sous le panneau qui présente une toute nouvelle version des panneaux d’ultrabook avec certaines des lunettes les plus minces que vous verrez sur n’importe quel écran mobile. L’ordinateur portable pliable de 17 pouces, inspiré de la Surface Neo de Microsoft, est présenté comme une machine de productivité capable dans un facteur de forme élégant et compact avec un mécanisme de charnière polyvalent.









Ordinateur portable pliable Samsung de 17 pouces

La dernière partie du clip est dédiée au smartphone à écran coulissant taquiné dans les images d’hier. Nous pouvons voir que l’appareil présente des cas d’utilisation soignés qui vous permettent d’ouvrir les notifications sur le côté au fur et à mesure qu’elles apparaissent, ce qui élargit l’affichage. Le panneau semble incurvé des deux côtés et peut également diffuser du contenu de manière transparente sur d’autres écrans Samsung d’un simple coup.

