Samsung achève avec succès le développement d’une solution RF 8 nm pour renforcer les solutions de puces de communication 5G – Samsung Global Newsroom

La nouvelle architecture de puce RF 8 nm offre jusqu’à 35 % d’augmentation de l’efficacité énergétique et une diminution de 35 % de la zone logique par rapport à la RF 14 nm

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, présente aujourd’hui sa toute dernière technologie de radiofréquence (RF) basée sur un processus de 8 nanomètres (nm).

Cette technologie de fonderie de pointe devrait fournir une « solution à puce unique », spécifiquement pour les communications 5G avec prise en charge des conceptions de puces multicanaux et multi-antennes. L’extension de la plate-forme RF 8 nm de Samsung devrait étendre le leadership de la société sur le marché des semi-conducteurs 5G des applications inférieures à 6 GHz aux applications mmWave.

La technologie de processus RF 8 nm de Samsung est le dernier ajout à un portefeuille déjà large de solutions RF, y compris les RF 28 nm et 14 nm. La société a établi sa position de leader sur le marché RF grâce à la livraison de plus de 500 millions de puces RF mobiles pour smartphones haut de gamme depuis 2017.

« Grâce à l’excellence en matière d’innovation et de fabrication de processus, nous avons renforcé nos offres de communication sans fil de nouvelle génération », a déclaré Hyung Jin Lee, Master of Foundry Technology Development Team chez Samsung Electronics. « Alors que la 5G mmWave se développe, la RF 8 nm de Samsung sera une excellente solution pour les clients à la recherche d’une longue durée de vie de la batterie et d’une excellente qualité de signal sur les appareils mobiles compacts. »

Le nouveau RFeFET de Samsung™ Architecture

Avec une mise à l’échelle continue vers des nœuds avancés, les circuits numériques se sont considérablement améliorés en termes de performances, de consommation d’énergie et de surface (PPA), tandis que les blocs analogiques/RF n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration en raison de parasites dégénératifs tels qu’une résistance accrue due à une largeur de ligne étroite. En conséquence, la plupart des puces de communication ont tendance à voir des caractéristiques RF dégradées telles que des performances d’amplification détériorées de la fréquence de réception et une consommation d’énergie accrue.

Pour surmonter les défis de mise à l’échelle analogique/RF, Samsung a développé une architecture unique exclusive à 8 nm RF nommée RFextremeFET (RFeFET™) qui peut améliorer considérablement les caractéristiques RF tout en utilisant moins d’énergie. Par rapport au RF 14 nm, le RFeFET™ de Samsung complète la mise à l’échelle numérique PPA et restaure la mise à l’échelle analogique/RF en même temps, permettant ainsi des plates-formes 5G hautes performances.

L’optimisation des processus de Samsung maximise la mobilité des canaux tout en minimisant les parasites. Comme les performances de RFeFET™ sont considérablement améliorées, le nombre total de transistors de puces RF et la zone de blocs analogiques/RF peuvent être réduits.

Par rapport à la RF 14 nm, la technologie de traitement RF 8 nm de Samsung offre jusqu’à 35 % d’augmentation de l’efficacité énergétique avec une diminution de 35 % de la surface de la puce RF grâce à l’innovation architecturale RFeFET™.