Samsung abandonne la mise à jour du Galaxy Z Fold 2 sorti en 2020 pour 2 000 $

En février 2022, Samsung a commencé à promettre jusqu’à quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation Android et de One UI pour « sélectionner » les appareils Galaxy, ainsi que « jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité ». Et en janvier, il a annoncé le passage à sept ans de mises à jour de sécurité et de système d’exploitation, correspondant à une décision de Google. Cependant, le Fold 2 n’était pas inclus dans la liste des appareils Galaxy « sélectionnés » par Samsung.

Ainsi, on aurait pu estimer que le Fold 2 pourrait cesser de recevoir des mises à jour du système d’exploitation et de sécurité d’ici 2024, quatre ans après ses débuts. Mais il est encore difficile de se réconcilier avec le fait de payer à quatre chiffres un téléphone qui, au bout de quatre ans, est devenu un risque pour la sécurité, alors qu’il fonctionnait correctement par ailleurs. Apple, en comparaison, promet désormais au moins cinq ans des mises à jour de sécurité. Apple n’a commencé à faire cette promesse qu’en 2023 avec la série iPhone 15. Cependant, l’iOS 18 de la génération actuelle est pris en charge par les iPhones sortis en 2020, comme l’iPhone SE de deuxième génération, et même par les plus anciens, comme l’iPhone XR sorti en 2018. On peut dire que les appareils coûteux de courte durée comme le Fold 2 sont C’est en partie pourquoi certains militants font pression pour que la FTC exige que les appareils intelligents indiquent sur leur emballage combien de temps ils recevront les mises à jour.

Cependant, contrairement aux iPhones, les téléphones Samsung ne sont pas tous alimentés par une puce propriétaire, et les promesses de mises à niveau nécessitent des engagements de la part de fournisseurs tiers, comme Qualcomm. Qualcomm étant connu pour être résistant aux cycles de vie des puces plus longs dans le passé, sept années de mises à jour constituent un progrès pour les utilisateurs de Samsung, mais pas pour ceux qui ont investi dans le Z Fold 2.