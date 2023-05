Samsung a une grande vente prévue pour la semaine prochaine, voici quelques-unes des offres

L’événement Discover Summer de Samsung débutera le lundi 15 mai et durera toute la semaine. Il y aura des offres quotidiennes, des ventes flash et des offres groupées.

Lundi apportera une offre flash de 31% sur le moniteur LED SR35 24 « de Samsung. Les offres du jour sont complétées par une offre sur le Galaxy S23 Ultra – 63% de réduction – soit 800 $ de réduction sur le meilleur téléphone de Samsung – ainsi que 50 $ Samsung crédit et 750 $ en échange – ensemble, cela fait 449 $ pour le S23 Ultra.

Mardi aura 25% de réduction sur le Galaxy S22 Ultra – une économie de 300 $. Mercredi proposera jusqu’à 700 $ de réduction sur le Galaxy S23 +.

Les offres flash dureront de midi HE à 16 h (quatre heures ou jusqu’à épuisement des stocks), les offres du jour commenceront à 9 h HE et dureront 24 heures. Nous veillerons à vous tenir au courant des meilleurs.