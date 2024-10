Samsung a peut-être enfin résolu le problème des plis sur ses téléphones pliables

Si des problèmes de plis visibles vous ont jusqu’à présent empêché d’acquérir l’un des meilleurs téléphones pliables du marché, nous avons de bonnes nouvelles : la rumeur est que le prochain combiné pliable de Samsung aura un pli beaucoup moins visible.

Cette astuce vient d’un leaker en série Univers de glacequi possède l’un des meilleurs antécédents en matière de rumeurs. Apparemment, le « contrôle des plis » dans la prochaine édition spéciale du Samsung Galaxy Z Fold 6 est « meilleur que jamais ».

Nous ne nous attendons pas à ce que ce modèle en édition spéciale apparaisse ailleurs qu’en Corée du Sud et en Chine, mais cela augure bien pour les futurs pliables Samsung qui seront disponibles plus largement, y compris le Galaxy Z Fold 7.

Selon un analyste très respecté du secteur Ross Youngl’amélioration pourrait être due au fait que Samsung utilise pour la première fois le verre ultra flexible (UFG) : cette technologie de panneau à haute résistance est un peu plus fine autour du pli, ce qui signifie un aspect plus homogène.

Le pli est le mot

Édition spéciale Samsung Galaxy Z Fold6Cette fois, ils ont fait du bon travail en matière de contrôle des plis, mieux que jamais.12 octobre 2024

La technologie des écrans pliables s’est considérablement améliorée au fil des années – n’oubliez pas que le premier téléphone Galaxy Fold a été lancé en 2019 – mais ces écrans ne sont toujours pas complètement plats lorsqu’ils sont ouverts, en raison de la charnière sous-jacente.

Même sur nos téléphones pliables préférés, y compris le Google Pixel 9 Pro Fold et le OnePlus Open, le pli est toujours visible – même si pour donner du crédit à OnePlus, sur le OnePlus Open, il faut regarder d’assez près pour pouvoir le voir. .

Nous devrons attendre et voir par nous-mêmes les progrès réalisés par Samsung dans ce département, mais il est juste de dire que des progrès sont réalisés d’année en année. Le problème des plis est apparemment l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas encore vu d’iPhone pliable.

Quant au Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, des rendus précédemment divulgués suggèrent qu’il s’agira d’un modèle plus fin, avec des écrans plus grands à l’intérieur et à l’extérieur. Il devrait faire son apparition dans les prochains mois.