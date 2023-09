Samsung a peut-être divulgué l’anneau Galaxy dans une application portable

Samsung a peut-être dévoilé son « encore une chose » trop tôt. Utilisateurs coréens de Samsung trouvé Icônes représentant ce qui ressemble à une bague que vous voudriez portez-le au doigt dans l’application Galaxy Wearable cette semaine. La découverte depuis, a déclenché des discussions pour savoir si cela signifie que le Samsung Galaxy Ring fera ses débuts l’année prochaine. J’espère que c’est le cas parce que je préfère dormir avec une bague plutôt qu’une montre intelligente pour suivre mes mesures.

Ok Google, où est passée la durée de vie de la batterie de ma montre ?

Ce n’est pas la première rumeur que nous entendons à propos d’une bague intelligente Samsung, c’est pourquoi c’est excitant. Plus tôt cette année, l’entreprise déposé un brevet avec les services coréens d’information sur les droits de propriété intellectuelle intitulés « Galaxy Ring ». Il décrit l’anneau simplement comme un appareil permettant de « mesurer des indicateurs de santé et/ou de sommeil ». La rumeur est tombée dans la foulée du partenariat de Samsung avec Cycles naturels pour le suivi des règles, qui prend en compte la température corporelle pour fournir des conseils et semble précisément le cas d’utilisation prévu pour une bague intelligente. Mais c’est un territoire familier pour Samsung, car il explore l’idée d’une bague intelligente depuis au moins 2015. Il y a même un brevet déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), ajoutant du crédit à cet actif en anneau aléatoire flottant sur les forums coréens.

9to5Google trouvé des preuves supplémentaires du Galaxy Ring. Les détectives de codes du site confirment le nom « Galaxy Ring » dans l’application Galaxy Wearable comme référence à un produit spécifique. L’application propose également des « chaînes concernant la connectivité Bluetooth » spécifiquement pour le Galaxy Ring, y compris des preuves des invites qui apparaissent lorsque vous synchronisez des données entre appareils.

Les fuites sont amusantes à suivre car elles offrent un fil d’Ariane menant à ce qui va arriver. L’idée que Samsung lance une bague intelligente est passionnante car elle pourrait contribuer à généraliser la catégorie, ce qui signifierait qu’une concurrence accrue se développerait parallèlement. La seule bague intelligente bien connue est la Bague Ouraqui est devenu une norme pour la catégorie de produits et reste pour l’essentiel incontesté. Au moins, une bague intelligente Samsung se synchroniserait avec Samsung Health, qui pourrait ensuite partager des données avec d’autres applications Android comme Google Fit et Strava.

Samsung propose une multitude de fonctionnalités intelligentes de suivi du sommeil qui, j’en suis sûr, sont très informatives et utiles pour comprendre comment vous vous reposez. Mais je n’en saurais rien parce que je ne peux pas dormir avec une montre intelligente toute ma vie. Je salue l’apparition des anneaux intelligents, ne serait-ce que parce que peut-être aurai-je enfin des données agrégées sur les raisons pour lesquelles je me réveille dans une mare de sueur chaque matin.