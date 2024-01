Samsung a dominé le marché indien des smartphones en 2023 alors que la concurrence s’intensifie

Samsung a été en concurrence féroce avec la société chinoise Xiaomi en Inde ces dernières années. Parfois, c’est Samsung qui arrive en tête, et parfois c’est Xiaomi. En 2022, Xiaomi a dépassé de peu Samsung, mais la firme sud-coréenne a réussi à s’imposer en 2023, du moins selon les derniers chiffres du cabinet d’études Canalys.

Samsung a battu Xiaomi sur le marché indien des smartphones en 2023

Selon un rapport de Canalys, Samsung a expédié 7,6 millions de smartphones en Inde au cours du quatrième trimestre 2023, capturant 20 % de part de marché. Ses expéditions ont augmenté de 14 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Xiaomi a expédié 7,2 millions (18 %) de smartphones, tandis que Vivo a expédié 7 millions (18 %) de smartphones. Realme a expédié 4,5 millions (12 %) de smartphones, tandis qu’OPPO a expédié 3,7 millions (10 %) de téléphones. Dans l’ensemble, le marché indien des smartphones a augmenté de 20 % au quatrième trimestre de l’année dernière par rapport au quatrième trimestre 2022.

Si l’on regarde les chiffres annuels pour l’année 2023, Samsung a expédié 28,4 millions de smartphones, capturant une part de marché de 19 %. Cela représente 1 % de nombre d’expéditions en moins par rapport à 2022, où 28,4 millions d’appareils ont été expédiés. Vivo s’est classé deuxième sur le marché avec 26,1 millions de smartphones et une part de marché de 18 %, soit une croissance de 3 % par rapport aux chiffres annuels de 2022. Xiaomi s’est classé deuxième avec 25,1 millions d’expéditions et une part de marché de 17 %. Les livraisons de la société chinoise ont chuté de 15 % par rapport à 2022. Realme a expédié 17,4 millions de smartphones en 2023, capturant une part de marché de 12 %. Ses expéditions ont également chuté de 16 % par rapport aux expéditions réalisées en 2022.

Le marché global des smartphones en 2023 a chuté de 2 % par rapport à 2022. Les expéditions globales de smartphones en Inde sont restées à 148,6 millions, ce qui est légèrement inférieur aux 151,6 millions d’unités de 2022. Samsung s’est fixé des objectifs de ventes au détail agressifs pour le Galaxy S23 et a reçu un très bon réponse des consommateurs. Selon certains rapports, les ventes de la série Galaxy S23 étaient 1,4 fois supérieures à celles de la série Galaxy S22 en Inde. Le Galaxy S23 FE, lancé au dernier trimestre 2023, a également aidé Samsung grâce à des remises attractives via des offres bancaires.

Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys, a déclaré : «Le segment premium a connu une croissance robuste, grâce à des options de financement faciles, des programmes d’incitation pour les détaillants et une augmentation du revenu disponible. Avec la célébration de Diwali en novembre 2023, Apple a eu l’opportunité de proposer la dernière série d’iPhone 15 lors des soldes festives, contribuant ainsi à plus de 50 % à ses expéditions au quatrième trimestre. De plus, les remises sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 13 de la génération précédente lors des ventes en ligne ont permis à Apple d’enregistrer des expéditions record, lui permettant de conquérir une part de marché de 7 % en Inde. De même, Samsung avait fixé des objectifs de vente au détail agressifs pour sa série haut de gamme Galaxy S23 afin de stimuler la croissance du segment haut de gamme. Parallèlement à cela, le dernier lancement du Galaxy S23 FE de Samsung au quatrième trimestre a stimulé les expéditions, grâce à des accords bancaires intéressants.»

Apple constitue désormais une menace croissante pour Samsung en Inde. La société a commencé à fabriquer des iPhones en Inde il y a quelques années et vend désormais des iPhones plus anciens à des prix très réduits pendant les soldes. La société a conquis 7 % du marché indien des smartphones, mais si l’on considère ses ASP (prix de vente moyen) élevés pour les iPhones, une grande partie du marché des smartphones haut de gamme en Inde est dirigée par Apple. Samsung a lancé la série Galaxy S24 en Inde il y a deux jours et vise à affaiblir l’emprise d’Apple sur le marché indien des smartphones haut de gamme. La série Galaxy S24 propose plusieurs fonctionnalités d’IA via Galaxy AI, et vous pouvez consulter ces fonctionnalités dans notre vidéo ci-dessous.