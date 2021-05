Samsung a déjà corrigé la vulnérabilité de sécurité dans les modèles Qualcomm sur certains appareils

Il y a quelques jours Recherche de point de contrôle a révélé une vulnérabilité dans les modems Qualcomm qui pourrait permettre aux attaquants d’écouter vos appels, de lire vos textes et plus encore. Aujourd’hui, Samsung a annoncé qu’il était conscient de la vulnérabilité et qu’il avait déjà corrigé un certain nombre de ses appareils.

Samsung déploie des correctifs sur certains de ses appareils Galaxy équipés de Qualcomm depuis janvier (mais la société ne précise pas lesquels). La plupart des autres appareils Galaxy seront sécurisés une fois que vous aurez installé le correctif du 1er mai 2021.

La vulnérabilité en question est connue sous le nom de CVE-2020-11292. Il n’est pas mentionné dans le bulletin de sécurité Android d’AOSP pour mai, mais cela fait partie de Mise à jour de sécurité de Samsung pour mai (avec un astérisque pour les appareils qui l’ont obtenu plus tôt).

