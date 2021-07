Samsung a choisi le commentaire le plus aléatoire pour promouvoir le Galaxy Z Fold 3

Dans le cadre de la campagne pour vous inciter à réserver un Galaxy Z Fold 3, Samsung a diffusé une publicité sur plusieurs réseaux sociaux en demandant : « Êtes-vous prêt pour cette vie ? Je n’avais pas vu la version vidéo de l’annonce jusqu’à aujourd’hui, mais ce qui m’a amené à la trouver, c’est après avoir parcouru leur page de réservation Fold 3 et remarqué la citation étrange qu’ils utilisent comme moyen de le promouvoir.

La citation qui a attiré mon attention dit : « C’est le pire téléphone que j’ai possédé. Les gens me dérangent toujours à ce sujet. C’est un moyen sournois de promouvoir votre prochain téléphone, n’est-ce pas ? Fondamentalement, l’idée ici est que le Fold 3 sera si génial que vous détesterez toute l’attention qu’il vous apporte.

Sur cette page de réserve, Samsung nomme l’utilisateur de reddit qui a dit cette citation spécifique, et parce que je voulais voir si c’était vrai, j’ai cherché. Il s’avère que « flamo-damo » est en effet un véritable utilisateur et a déjà utilisé les sous-titres Galaxy Fold pour discuter avec les fans de Fold.

Bien que j’apprécie que Samsung soit vraiment allé trouver un utilisateur reddit réel et lui ait demandé la permission d’utiliser son message comme citation, j’ai juste trouvé intéressant que ce soit si aléatoire. Ce que je veux dire, c’est que le message d’origine était quelqu’un qui demandait aux gens de les dissuader d’acheter le Galaxy Z Fold 2. Le fil a une poignée de votes positifs et environ 100 réponses. Utilisateur flamo-damo a répondu dans ce fil et a obtenu un seul vote positif, comme si personne n’avait vraiment prêté beaucoup d’attention à la réponse. Personne ne leur a répondu non plus.

Samsung, avec son équipe marketing toujours aussi intelligente, a découvert ce commentaire aléatoire, à un seul vote positif et sans réponse enfoui profondément dans ce fil et l’a maintenant transformé en une promotion de lancement complète pour amener les gens à s’inscrire pour réserver le Galaxy Z Fold 3. C’est aussi très intelligent.

Les gens du marketing, j’aime la façon dont votre cerveau fonctionne.