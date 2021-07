Sam’s Club teste une option de numérisation et d’expédition pour les acheteurs

Les acheteurs font le plein de marchandises dans un magasin Sam’s Club le 12 janvier 2018 à Streamwood, dans l’Illinois. Scott Olson | Getty Images

Pour les acheteurs du Sam’s Club, un voyage au magasin signifie généralement ramener à la maison des articles volumineux et souvent encombrants. Un mois d’approvisionnement en couches. Chaises de jardin. De gros cartons de bouillon de poulet ou des boîtes géantes de céréales. Le club de membres appartenant à Walmart renverse cela alors qu’il teste un nouvel outil numérique. Les clients de certains clubs peuvent parcourir les allées, récupérer les articles qui rentrent dans le coffre de la voiture et expédier d’autres achats directement à la maison. Ils peuvent vérifier tous les achats en une seule transaction sur leurs smartphones. La PDG de Sam’s Club, Kath McLay, a déclaré que la société considérait la technologie comme un moyen d’améliorer l’expérience client et de tirer parti de ses gains au cours de l’année écoulée. « Nous voulons avoir de bons articles. Nous voulons avoir des prix perturbateurs. Et nous voulons nous assurer que nous offrons la commodité à nos membres », a-t-elle déclaré dans une interview avec CNBC. « Ce que nous avons vraiment appris à travers la pandémie, c’est que nous devons rester fidèles à cette stratégie. » Pendant la crise sanitaire, le Sam’s Club a déployé le ramassage en bordure de rue dans tous ses magasins, les clients recherchant des moyens rapides et sans contact de récupérer leurs achats en ligne. Le service Scan & Ship, annoncé mardi, est la dernière façon dont Sam’s Club utilise les options numériques pour se démarquer de ses concurrents. Cela deviendra une fonctionnalité de Scan & Go, qui permet aux clients de faire des achats avec un smartphone au fur et à mesure qu’ils ajoutent des articles à leur panier. La société a également conçu et lancé des outils basés sur des applications pour les employés, notamment un service vocal appelé Ask Sam qui aide à localiser les articles et à répondre aux questions des clients. En testant et en lançant de nouvelles façons pour les consommateurs de faire leurs achats, Sam’s Club a mené sa propre croissance et est devenu un incubateur technologique pour sa société mère. Les ventes comparables, une mesure clé qui suit les ventes dans les magasins ouverts depuis au moins 12 mois et en ligne, ont augmenté plus rapidement au Sam’s Club qu’à Walmart au cours de la dernière année. Au premier trimestre clos le 30 avril, la croissance comparable des ventes de Sam’s Club et la croissance du commerce électronique ont dépassé sa société mère, puisqu’elles ont augmenté respectivement de 7,2 % et 47 %, contre 6 % et 37 % chez Walmart US. Le nombre total d’adhérents au club-entrepôt a également atteint un niveau record au premier trimestre. L’entreprise ne divulgue pas le nombre de ses membres.

Un moment pour briller

Les clubs-entrepôts ont eu un moment pour briller pendant la pandémie, car les voyages de ravitaillement sont devenus la norme et certaines nécessités, telles que le savon et les serviettes en papier, étaient difficiles à trouver. Actions de Costco et BJ’s Warehouse Club ont surperformé le S&P 500 l’an dernier. Les actions de BJ ont augmenté de près de 64%, tandis que les actions de Costco ont grimpé de 28% en 2020 par rapport à la hausse de 16% du S&P 500. Les gains sont plus modestes depuis janvier. Les actions de Costco ont augmenté de 8% depuis le début de l’année, mais l’action se négocie près d’un sommet de 52 semaines. Il a clôturé lundi à 407,88 $, ce qui lui donne une valeur marchande de 180,31 milliards de dollars. BJ’s, qui a une empreinte de magasin beaucoup plus petite, a clôturé à 48,19 $, portant sa capitalisation boursière à 6,61 milliards de dollars. Les actions ont grimpé de plus de 29 % depuis le début de l’année. Les actions de Walmart, qui ont gagné 21% l’année dernière, ont également dépassé le S&P 500. Mais l’action de Walmart est en baisse de près de 3% depuis le début de l’année, portant sa valeur marchande à 392,44 milliards de dollars. Les investisseurs se demandent si Walmart sera en mesure de surpasser la solide performance de l’an dernier. Pendant ce temps, les clubs-entrepôts ont perduré. La force durable a surpris certains investisseurs qui ont attribué les gains d’adhésion à une « période de panique » pendant la pandémie, a déclaré Steph Wissink, directeur général et analyste de la vente au détail pour Jefferies. Beaucoup de ces clients renouvellent leur adhésion et continuent de remplir leurs paniers, a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas seulement une expérience éphémère en raison de la sécurité et des stocks », a-t-elle déclaré. « C’était un véritable changement de destination. Ils achètent plus de leurs biens pour leur ménage. » L’immobilier et les tendances démographiques élargissent l’audience potentielle des clubs, a déclaré Wissink. À mesure que les millennials vieillissent, certains achètent des maisons en banlieue et vivent plus près des clubs-entrepôts. Les nouvelles attitudes des entreprises envers le travail à distance ont incité certaines à quitter les villes pour s’installer dans des maisons avec des cours, des placards et des garde-manger plus grands. « Acheter deux cruches de ketchup ou acheter deux miches de pain devient tout à coup une possibilité », a-t-elle déclaré. Le mélange d’articles dans les paniers a également changé ces derniers mois, a-t-elle déclaré, alors que les acheteurs dépensaient des chèques de relance et achetaient plus de marchandises générales comme des meubles et des appareils électroniques. McLay a déclaré que le Sam’s Club avait été surpris par certains des nouveaux modèles observés. Par exemple, a-t-elle dit, les paquets de papier hygiénique de 45 unités sont restés un article populaire parce que les gens se sont habitués à avoir un inventaire de sauvegarde dans leur garde-manger. La nourriture pour la maison s’est vendue à des taux plus élevés parce que les travailleurs avec des horaires hybrides partagent désormais leurs semaines entre le bureau à domicile et celui de l’entreprise.

Sam’s Club teste une nouvelle fonctionnalité, Scan & Ship, qui permet aux gens d’envoyer un achat directement à leur porte lors de leurs achats au club. le club de Sam

Mélange en ligne, en personne

McLay décrit Scan & Go comme « le plus proche d’un achat en ligne dans le club ». Sam’s Club, qui compte près de 600 magasins et environ 100 000 employés, a lancé Scan & Go en 2016. Deux ans plus tard, il a ouvert Sam’s Club Now, un petit magasin à Dallas où il teste de nouvelles technologies avec les clients. À quelques minutes en voiture de ce magasin, il a ouvert un centre d’innovation au centre-ville de Dallas avec près de 300 ingénieurs, concepteurs d’expérience utilisateur et scientifiques des données qui aident à concevoir la technologie Sam’s Club. Au cours de la dernière année, cependant, Scan & Go a acquis une nouvelle pertinence, a déclaré McLay. Il a enregistré une augmentation de près de 44% du nombre de membres utilisant l’application Scan & Go au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an. « Je n’arrête pas de dire à l’équipe, j’avais l’impression que c’était un produit que nous avons créé, qui attendait un moment comme une pandémie, parce que les gens ont absolument afflué vers le paiement sans contact. Et là, il était prêt à partir », a déclaré McLay à une conférence virtuelle organisée par Jefferies en juin. Avec Scan & Ship, Sam’s Club rapprochera encore plus le online et offline, a déclaré McLay. Il est testé dans trois magasins différents : un club à Murrieta, en Californie ; un à McKinney, Texas ; et le Sam’s Club Now à Dallas. Pour les membres Sam’s Club Plus, la livraison à domicile est gratuite. À terme, la fonctionnalité d’expédition directe sera étendue à d’autres clubs et à plus d’articles, des ensembles de jeu et des meubles de patio aux matelas. Tim Simmons, chef de produit pour Sam’s Club, a déclaré que les magasins pourraient générer plus de ventes en faisant certains achats moins compliqués. « Je mettrais probablement plus de choses dans mon chariot si je n’avais pas à le ramener à la maison », a-t-il déclaré. La fonctionnalité pourrait également être utilisée pour vendre des articles en rupture de stock, des marchandises qui viennent dans d’autres couleurs ou tailles ou des articles, comme une moto ou un vélo, qui peuvent être difficiles à stocker en multiples sur la surface de vente, a-t-il déclaré. L’objectif est d’améliorer l’expérience client, a déclaré Simmons. Au cours des trois dernières années, de nombreuses mesures ont été prises pour y parvenir. À son bureau de services aux membres, il a échangé huit pièces de matériel contre un iPad afin d’accélérer les retours et les inscriptions pour les nouveaux membres. Il a transformé des classeurs de feuilles de calcul en un outil qui utilise l’apprentissage automatique pour aider les boulangers, bouchers et autres employés à prédire le nombre de gâteaux d’anniversaire, de poulets rôtis ou de hoagies dont les clients auront besoin, en fonction des ventes passées et de facteurs tels que les grandes vacances ou les conditions météorologiques. Et les outils basés sur les smartphones aident les employés à hiérarchiser les tâches sur la surface de vente, telles que le réapprovisionnement des articles, et aident les responsables à suivre les mesures de vente du club. Une partie de la technologie née au Sam’s Club est maintenant utilisée par Walmart, comme Ask Sam et Scan & Go, qui est disponible pour les acheteurs Walmart qui appartiennent à son programme d’adhésion, Walmart+. En plus de servir d’incubateur technologique, le Sam’s Club a été un terrain de formation pour les cadres qui sont devenus des hauts dirigeants chez Walmart et au-delà. Doug McMillon était le PDG du Sam’s Club avant de devenir PDG de Walmart. John Furner, un autre ancien PDG de Sam’s Club, dirige désormais les activités américaines de Walmart en tant que président et PDG. Et Roz Brewer, ancien PDG de Sam’s Club, est devenu chef de l’exploitation chez Starbucks et récemment, PDG de Walgreens Boots Alliance.

Repousser Costco