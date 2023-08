Sampson: Sam Hartman montre qu’il peut donner au football de Notre-Dame le coup de pouce qui lui manquait

DUBLIN – Sam Hartman se tenait patiemment sur le côté, attendant. Il a refusé une copie de la partition de la boîte fournie par l’un des membres du personnel de communication de Notre-Dame. Peut-être parce qu’il avait mémorisé ses quatre passes de touché, à égalité pour le plus grand nombre par un quart-arrière de Notre-Dame à ses débuts. Probablement parce que ce n’était pas un moment révélateur pour le quart-arrière de sixième année. Il n’est pas exactement venu ici, pas au stade Aviva pour étrangler la Navy 42-3 et lancer la saison de football universitaire. Mais il a été icil’histoire principale d’un programme, le quarterback vedette qui rend tout semble possible.

Après quelques minutes, l’attente de Hartman était terminée. Marcus Freeman avait terminé sa conférence de presse d’après-match d’environ 10 minutes, prêt à quitter la scène. L’entraîneur-chef de Notre-Dame a dû croiser son quart-arrière vedette à la sortie.

« Désolé », a déclaré Freeman. « Vous êtes ici. »

L’entraîneur-chef et le quart-arrière partant se sont serrés la main, ressemblant davantage à des contemporains qu’à un patron et un subordonné. Dans l’idéal du football universitaire moderne, voici à quoi cela devrait ressembler : un homme adulte jouant le rôle de quarterback au lieu d’un étudiant. Et Sam Hartman est un homme adulte pour des raisons qui vont au-delà de ses cheveux, de sa barbe et de son collier orné d’un morceau de sa propre côte.

Regarder Hartman sur le terrain et en dehors, c’est voir un quart-arrière qui a dépassé les 13 000 verges par la passe en carrière et qui compte désormais 114 passes de touché, dépassant Colt McCoy et Derek Carr dans le classement FBS de tous les temps. Le jeu semble lent pour Hartman mais rapide pour tout le monde. Et c’est le genre de performance qui accélère le pouls de Notre-Dame en tant que programme.

« Ce moment n’était pas trop grand, et il s’agit de lui qui va là-bas et exécute simplement », a déclaré Freeman à propos de Hartman, qui a complété 19 des 23 passes pour 251 verges et quatre touchés. « Et ce que je pensais vraiment, vraiment, qu’il avait fait un excellent travail, c’était de mettre notre attaque dans une très bonne position pour jouer. »

MarineZeke CorrellJaden Mickey

Du début à la fin (et même après), Hartman était un quarterback bien dans sa peau sans se focaliser sur son teint.

Interrogé à trois reprises sur ce que cela faisait de s’intégrer parfaitement à Notre-Dame lors de la soirée d’ouverture, Hartman a remercié sa ligne offensive à trois reprises. Même s’il s’agissait de l’émission de Hartman, il a également demandé aux médias de poser des questions à Jaden Greathouse et Marist Liufau, qui étaient également venus pour la conférence de presse d’après-match. Hartman a également remercié le directeur sportif sortant Jack Swarbrick et le nouveau patron Pete Bevacqua. Il y a même eu un cri pour Aer Lingus. Et lorsque la conférence de presse a pris fin, Hartman s’est levé, n’a dit « Go Irish » à personne en particulier et est sorti.

C’est la vraie question alors que le numéro 13 de Notre Dame rentre chez lui après 72 heures à Dublin, où cette saison peut se dérouler avec un quarterback aussi accompli aux commandes. Il faudra tout un village pour que Notre-Dame participe aux éliminatoires du football universitaire. Mais il en a un, plus un vestiaire de joueurs prêts à suivre.

« De la façon dont ils ont joué, je pensais qu’ils jouaient avec beaucoup de physique. Je pensais qu’ils jouaient avec beaucoup de vitesse et d’efforts », a déclaré Freeman. « Et donc, je pense simplement qu’ils étaient prêts à vraiment aller là-bas et à jouer à un niveau élevé et ils l’ont fait. »

Il serait plus difficile de jouer beaucoup plus proprement lors d’une semaine d’ouverture que Notre Dame ne l’a fait, sans parler du changement de quart-arrière et de coordinateur offensif. Les Irlandais avaient des excuses pour une réintroduction maladroite sous Freeman, mais n’en avaient pas besoin. Notre Dame n’a commis qu’une seule pénalité. Il n’a jamais botté. Il a marqué des touchdowns sur ses cinq premières possessions. La défense irlandaise a accordé deux courses à deux chiffres lors des trois premières courses de la Marine. La défense n’a accordé qu’une seule course à deux chiffres lors des 43 tentatives suivantes de la Marine.

Et même cela s’accompagne d’une mise en garde. Liufau a déclaré que la Marine est sortie dans une formation que Notre Dame n’avait pas pratiquée contre tous les camps, ni à partir du film de la Marine, ni à partir de la bande de l’État de Kennesaw du nouveau coordinateur offensif des aspirants de marine. Mais une fois qu’Al Golden a fumé le changement de plan, les Mids n’avaient plus de compteur. Et Notre Dame avait trop de faneurs à lancer contre une équipe de la Marine trop disposée à encaisser un coup de poing.

« La capacité d’entendre un entraîneur dire : « OK, écrivez-le, rédigez-le, ajustons-le en marge », puis allez-y et mettez-le en œuvre ? Je veux dire, c’est ce qui est plus impressionnant que tout », a déclaré Freeman. « Mec, les ajustements (en défense) ont été énormes. »

ALLER PLUS LOIN Quelles sont les perspectives de repêchage de Sam Hartman dans la NFL ? Scoutisme du QB de Notre Dame

Vingt et un joueurs ont réussi des plaquages. Six receveurs larges ont capté des passes. Cinq porteurs de ballon ont été portés. Freeman a gonflé la profondeur améliorée de Notre-Dame tout au long du mois d’août, espérant qu’il y aurait de la vérité dans la publicité lorsque les lumières s’allumeraient. Il y en avait en abondance. Notre Dame peut désormais se battre avec plus que sa formation de départ, évitant ainsi un piège qui a déjà abattu des équipes irlandaises.

Mais la profondeur n’a jamais été le plus gros problème de Notre-Dame à l’ère des séries éliminatoires du football universitaire. C’est le désavantage du quart-arrière dans lequel le programme s’est mis, en ne parvenant pas à identifier, recruter et placer les faiseurs de différence au poste le plus important du sport.

Plus maintenant.

Notre Dame est sur le point d’apprendre comment l’autre moitié vit dans le football universitaire, les programmes qui déploient les espoirs de la NFL au poste de quart-arrière année après année. Sam Hartman pourrait jouer pour Marcus Freeman pour cette seule saison. Et c’est très bien. Quelle que soit la prochaine étape au poste de quart-arrière, elle finira par arriver. D’ici là, les Irlandais devraient profiter du voyage. Parce que d’après la première impression, le nouveau quarterback de Notre Dame pourrait amener ce programme dans un nouvel endroit.

Il n’est pas nécessaire d’attendre.

(Photo du haut : Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images)