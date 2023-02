Samothrace, “l’île vierge” verte et secrète de la Grèce

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.





L’île grecque de Samothrace est une vision en vert. Les rochers escarpés du mont Saos, la plus haute montagne de l’île à 1 611 mètres (5 285 pieds), cèdent la place à des pentes douces couvertes de platanes aux formes étranges, de forêts de chênes et de cèdres majestueux.

Alimentées par les eaux limpides de trois rivières, des plantes rares et endémiques s’épanouissent. Les légumes poussent dans les champs autour du port de Kamariotissa près de la pointe ouest de l’île, tandis que les oliviers et les panneaux solaires bordent les terrasses creusées le long de la côte sud.

Située dans la mer Égée près de la frontière nord-est de la Grèce avec la Turquie – l’île est à une courte distance en ferry d’Alexandroupoli sur le continent – Samothrace était autrefois connue dans le monde antique pour son sanctuaire religieux. Aujourd’hui, c’est un pôle d’attraction pour les écotouristes. Voici quelques-uns de ses points forts.

Therma, sur la côte nord, est une bonne base pour explorer l’île. La plupart des logements ici sont simples, se concentrant autant que possible sur l’environnement. Qui a besoin de luxe quand il y a un ruisseau jouant une symphonie devant votre fenêtre ?

La nature est ce dont il s’agit, selon Kaliopi Parselias, propriétaire de Parselias Studios depuis plus de 30 ans. « Samothrace est une île différente », dit-elle. “Vous avez des forêts vertes, des rivières, des cascades et des gens viennent marcher sur la montagne et certaines personnes aiment la mer. C’est une île vierge.

Parselias gère le B&B depuis plus de 30 ans et, au départ, leurs invités étaient principalement des familles grecques avec quelques Allemands. “Mais maintenant, nous avons des gens de toute l’Europe”, dit-elle. Avec une seule mise en garde : « Les jeunes, car Samothrace a besoin de jeunes pieds pour marcher.

Beaucoup d’entre eux choisissent de séjourner au Camping Varades, juste à côté de la mer, du nom de “varades”, une sorte de ruche à l’intérieur d’arbres creux, explique le gérant Anastasios Vavouras. Les abeilles fonctionnent comme une coopérative, bien sûr, et le camping appartient collectivement à sept personnes. Leur objectif, dit-il, est d’offrir aux visiteurs “une autre façon de passer leurs vacances ici… axée sur les activités de montagne, dans un environnement calme et plus libre”.

La majorité des campeurs sont des Grecs dans la vingtaine et la trentaine, comme Giannis Tsakiltsidis, un étudiant du continent lors de sa première visite sur l’île. “Vous pouvez repérer des campeurs de tous âges, ici pour découvrir une vue plus non perturbée et plus non diluée de la Grèce”, dit-il.

Tsakiltsidis est venu ici pour faire de la randonnée. Des sentiers anciens sillonnent les montagnes et les randonnées vont des débutants aux randonneurs plus sérieux.

Dans le nord de Samothrace, des cascades cascadent sur des rochers lisses formant vathres, bassins fluviaux naturels. Les trois sur la rivière Tsivdogiannis, juste à l’extérieur de Therma, sont les plus faciles à atteindre. Il est impossible de toucher le fond du premier vathra avec les pieds, mais Gria Vathra, le second, n’est pas si profond. Des hippies nus apparaissent comme des nymphes de l’eau, glissant devant des nageurs vêtus avec aplomb. Ils pataugèrent dans l’eau, leurs maigres affaires emmitouflées sur la tête, avant d’escalader une paroi rocheuse jusqu’à la troisième piscine.

Trois autres vathres sont situés sur une piste commençant à environ trois miles et demi plus à l’est de Therma le long de la route côtière. La rivière qui les traverse est le Fonias, qui commence au mont Saos et se jette dans la mer. Fonias signifie «tueur» en grec, ce qui convient parfaitement à sa puissance brutale lorsque l’eau déborde. Par temps sec, cependant, le chemin vers le premier vathra est une marche assez facile de moins d’une heure. Des familles, certaines avec des enfants en bas âge, longent le lit de la rivière aux côtés d’immenses platanes, de fougères dorées et de vieilles pierres grises.

À la première chute d’eau, également appelée Fonias, les gens prennent le soleil pendant que les enfants pagayent dans les étangs extérieurs peu profonds, et les nageurs tentent de rester sous les fortes chutes du premier vathra. A mi-hauteur de la paroi rocheuse, il y a une corde attachée à un arbre. Les braves se balancent, à la manière de Tarzan, avant de se lancer dans les eaux glacées en contrebas.

Le deuxième vathra, Gerania – qui est également alimenté par une cascade – est une autre randonnée de 30 minutes.

Les jeunes à la mode tentent l’ascension vêtus uniquement de bikinis et de baskets, mais les chaussures de randonnée sont utiles. La première section implique une montée raide aidée par un câble métallique, puis un zigzag difficile sur un cours d’eau sec menant à une piste étroite et plate bordant la montagne (seulement une partie est clôturée). Une brève descente finale révèle votre récompense : un plan d’eau vert irisé scintillant. Des libellules au corps bleu et aux ailes noires, chacune marquée d’un seul point jaune, glissent sur la surface, tandis que les humains continuent imperturbables leurs rituels de purification.

Le chemin menant à Kleidosi, la troisième cascade, est également surnommé “tueur”, et pour cause. Ce n’est pas recommandé.

L’aller-retour de Therma au sommet de Fengari, comme les Grecs l’appellent le mont Saos, est d’un peu plus de 18 kilomètres, mais selon Vavouras, seuls les « plus audacieux » visent le sommet. “C’est un chemin difficile à gravir, mais il y a des chemins structurés donc vous ne courez aucun risque de danger, de glissade ou de chute”, dit-il. Comme de nombreux sentiers sur l’île, celui-ci est accompagné de panneaux d’avertissement en cours de route. N’oubliez pas que vous êtes seul en cas de problème.

Pour les moins enclins à l’énergie, il y a des thermes alimentés par des sources à Therma datant de l’époque byzantine, ainsi que des plages partout. Kipos, près de la côte est, possède de beaux galets bleutés tandis que Pachia Ammos, au sud, est la seule plage de sable de l’île. Les excursions en bateau au départ de Kamariotissa ou de Therma s’arrêtent à la plage de Vatos (près de Pachia Ammos mais autrement accessible uniquement via une randonnée exténuante) et vous emmènent devant Kremasto Nero. Signifiant “Chute d’eau suspendue”, à plein débit, l’eau plonge directement dans la mer sans toucher les falaises, d’où son nom.

Plus loin sur la côte sud, des rochers d’un gris éclatant se dressent menaçants au-dessus des vagues, recouverts de ce qui ressemble à une œuvre d’art abstraite géante. C’est Tis grias ta pania, ou “la lessive de la vieille dame”. La légende raconte qu’un jour un vent violent a soufflé le linge d’une femme sur les rochers. En colère contre sa perte, elle a fait pleuvoir des malédictions, transformant ses vêtements en pierre.

Les passionnés d’histoire sont également pris en charge à Samothrace. L’Arsinoëion, ou Sanctuaire des Grands Dieux, est l’endroit où a été retrouvée la statue de Nike, connue sous le nom de “Victoire ailée de Samothrace”. Sculpté au IIe siècle avant notre ère et maintenant exposé au Louvre, c’est l’une des œuvres d’art antiques les plus célèbres. Le temple est antérieur à l’époque de la Grèce antique classique et était autrefois le centre religieux de la mer Égée du Nord. Il a été partiellement reconstruit et il y a une réplique de la Nike dans le petit musée.

Située en hauteur sur le mont Saos, Chora est la capitale de l’île. Dans la citadelle construite au XVe siècle par le souverain génois Palamedes Gateluzzi, il vaut la peine de prendre un café au café à sa base et de profiter de la vue sur la ville. Il y a de jolies rues où se promener où les fleurs débordent des jardinières et les branches d’arbres créent des auvents au-dessus des restaurants et des cafés.

Le petit musée folklorique de Samothrace est aménagé comme une maison de village traditionnelle, rempli d’icônes religieuses, de photographies et d’articles ménagers. Cherchez un alambic raki qui ressemble à une énorme poire à dinde, avec une ampoule en cuivre et une longue buse en métal attachée. En plus des souvenirs habituels comme des aimants et des moulins à vent, vous pouvez également acheter des crosses de berger.

Il y a des chèvres partout à Samothrace. Dans le Goat Shop simplement nommé à Chora, ils sont sur des T-shirts, des sacs et des bandanas. Ailleurs, ils traînent sans but sur les routes, se tiennent debout sur des branches, mâchent sans réfléchir et butinent parmi les noyers. “Nos chèvres sont célèbres dans toute la Grèce”, déclare Parselias – mais pas pour la raison que vous pourriez penser. “Ils paissent près de la mer, ils sont donc très savoureux.”

Les meilleurs plats de chèvre se trouvent à l’intérieur des terres dans des restaurants familiaux dans des forêts verdoyantes ou avec de magnifiques couchers de soleil. Des jeunes torse nu se mêlent aux familles multigénérationnelles, jusqu’aux coudes dans de la viande de chèvre arrosée de verres d’ouzo ou de bière Fonias de la microbrasserie de l’île. Les habitants ont plus de 20 façons différentes de préparer la chèvre. Qu’ils soient cuits au four avec des prunes, marinés au vin rouge ou recouverts de coing, presque tout sur le menu est élevé, cultivé ou fabriqué par les gens qui vous servent.

Il n’y a pas que de la viande, cependant – il y a d’excellents fruits de mer, comme on peut s’y attendre d’une île grecque, et les spécialités végétariennes incluent la fasolada tsigirista, un ragoût de haricots qui est cuit et laissé reposer pendant une journée avant d’être frit. Plusieurs restaurants Therma proposent des options végétaliennes, notamment des versions non laitières de la spanakopita, une tarte grecque traditionnelle généralement préparée avec des épinards et de la feta.

Certains restaurants vendent leurs produits sur place et vous pouvez acheter du fromage, du miel et de l’huile d’olive directement dans les fermes de l’île.

La nuit, Therma s’anime avec un marché de rue. Les insulaires vendent des bijoux bien fabriqués avec des pierres semi-précieuses, des sacs en cuir faits à la main et plus encore. Des femmes aux dreadlocks portant de minuscules hauts et des hommes barbus en short ample dérivent lentement vers la ville. Ils dînent tard, parlent avec enthousiasme, avant de se taire pour écouter des interprétations obsédantes de chansons traditionnelles. Bientôt, tout le monde s’y met. Quand la lune est pleine, il est temps de faire la fête – dans le respect de l’environnement bien sûr.

Les personnes travaillant dans le tourisme à Samothrace ont grandi ici, et aucune d’entre elles ne tient sa beauté sauvage pour acquise. Ils travaillent ensemble pour le protéger, car comme le dit Parselias : « Samothrace a une très bonne énergie. Les gens disent que c’est calme. Quand ils arrivent ici, ils sont fatigués, ils ont beaucoup de problèmes. Au bout d’une semaine, ce sont de nouvelles personnes.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous venez – que ce soit la marche, les plages ou la nourriture – elle sait que vous reviendrez.