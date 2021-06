Samoa Joe revient en tant qu’exécuteur de William Regal ; Adam Cole et Kyle O’Reilly s’affronteront au Great American Bash

le mardi soir WWE NXT a commencé avec un package vidéo montrant les faits saillants de l’événement NXT TakeOver: In Your House dimanche. Le point culminant s’est terminé avec un William Regal découragé parlant de la nécessité d’un changement dans le NXT. Il a ensuite admis qu’il avait perdu le contrôle du groupe. Après la conclusion du disque, Regal est arrivé et les fans ont commencé à scander son nom et à se prosterner devant lui. Et juste au moment où Regal était sur le point de faire sa grande annonce qui allait changer le brassard noir et or, le champion NXT Karrion Kross a interrompu son monologue.

L’épisode de mardi soir promettait également plusieurs matchs et moments. Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher ont affronté Zack Gibson et James Drake dans un match par équipe. Raquel Gonzalez et Dakota Kai, championnes féminines de la NXT, sont revenues à l’action par équipe.

Pendant ce temps, LA Knight a été officiellement couronné comme le cinquième homme à remporter l’insaisissable Million Dollar Championship.

Voici les faits saillants et les résultats du WWE NXT de mardi soir :

Samoa Joe est le nouvel exécuteur de William Regal dans WWE NXT

Le monologue de Regal au début de l’épisode a été interrompu par Kross, qui a exigé que le bagarreur britannique se retire et lui remette le pouvoir sur NXT. Regal a semblé désemparé pendant un moment après la demande de Kross. Cependant, il a été sauvé par Samoa Joe. Regal a dit à Joe qu’il voulait qu’il devienne le nouveau directeur général de NXT. Cependant, Joe a refusé de satisfaire les souhaits de Regal et a voulu l’aider à restaurer son respect. Plus tard, Regal a proposé à Joe d’être son nouvel exécuteur et il a accepté. Cependant, les chances de Joe de devenir le nouvel exécuteur de Regal étaient assorties de deux conditions – premièrement, il ne participerait plus à la compétition et deuxièmement, il mettrait la main sur le talent à moins d’être provoqué. Après cela, Joe a demandé à Kross de quitter le ring et il a accepté.

Autres résultats et faits saillants :

Breezango contre Imperium : Breezango a vaincu l’Imperium par tombé.

Kushida contre Trey Baxter : Kushida a conservé son titre de champion NXT Cruiserweight en battant Baxter par tombé.

Dans une tournure intéressante des événements, LA Knight a martelé le Temple de la renommée de la WWE Ted DiBiase après avoir remporté la ceinture du Million Dollar Championship.

Kacy Catanzaro et Kayden Carter contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai : Gonzalez et Kai ont remporté le match par tombé.

Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher contre Grizzled Young Veterans : Ciampa et Thatcher ont remporté le Tornado Tag en battant Grizzled Young Veterans par soumission.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici