Sammy Winward d’Emmerdale pose avec un mari rarement vu dans un incroyable retour à leur adolescence

Sammy Winward d’EMMERDALE a partagé un incroyable retour en arrière avec son mari rarement vu Martyn Dunn pour marquer leur cinquième anniversaire de mariage.

Sammy, 36 ans, et Martyn étaient amis depuis plus de deux décennies avant de se réunir et l’actrice a révélé à quel point leur relation remonte avec sa douce légende.

L’ancienne star d’Emmerdale, Sammy, a posté une photo d’elle faisant la moue dans l’appareil photo pendant que Martyn rayonnait à ses côtés.

Elle a écrit: «Ça a toujours été toi… Je t’ai rencontré pour la première fois quand j’avais 11 ans et je me souviens avoir pensé que tu étais loin de ma ligue.

“Je ressens toujours la même chose toutes ces années plus tard. 5 ans mariée aujourd’hui à mon meilleur ami dans le monde entier que j’appelle aussi mon mari. marchés xxx.

L’ancienne co-vedette d’Emmerdale de Sammy, Charley Webb, a réfléchi au grand jour du couple en écrivant: “Eh bien, ça m’a fini. Meilleur mariage, meilleure semaine de ma vie. Peu importe le vôtre. Je vous aime tous les deux ♡ .”

Et la star de Coronation Street, Kimberly Hart-Simpson, a ajouté une série d’émojis de cœur d’amour.

Sammy, qui a joué Katie Sudgen d’Emmerdale jusqu’à la mort du personnage en 2006, était auparavant fiancée au footballeur David Dunn, avec qui elle partage sa fille de 16 ans, Mia.

Lors d’une apparition avec Sammy sur Loose Women en août 2021, Mia a révélé qu’elle suivait les traces de sa mère en devenant actrice.

Lorsque la panéliste de Loose Women, Kaye Adams, a décrit Mia comme «l’image crachée» de Sammy, l’ancien acteur de feuilleton a déclaré: «J’ai toujours pensé« oh mon dieu, je n’aurai que 36 ou 37 ans quand elle aura 18 ans »et je suis presque là maintenant et c’est juste fou parce que nous nous sentons vraiment comme les meilleurs amis.





“Évidemment, il y a la relation mère-fille, mais nous sommes plus comme des meilleures amies.”

Depuis la fin de son passage à Emmerdale, Sammy a joué dans une série de drames granuleux, dont le thriller de 2015 Prey et la série policière de 2017 Fearless.

En décembre 2021, Sammy a annoncé qu’elle avait été choisie pour le rôle principal féminin dans un nouveau drame intitulé The Saturday After , avec des détails sur l’intrigue et une date de sortie encore à annoncer.