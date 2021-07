Sammy Winward d’Emmerdale fête ses vingt ans depuis qu’il a rejoint le feuilleton avec une incroyable photo de retour

Sammy Winward d’EMMERDALE a fêté ses vingt ans depuis qu’il a rejoint le feuilleton avec une incroyable photo de retour.

L’actrice de Katie Sugden, 35 ans – qui a quitté le feuilleton ITV en 2015 – a partagé une adorable photo de son futur mari à l’écran, Kelvin Fletcher.

Instagram

Sammy Winward a partagé ce retour aux côtés de Kelvin Fletcher[/caption]

Sammy et Kelvin – qui ont joué Andy Sugden dans Emmerdale – ont l’air incroyablement frais en regardant la caméra.

Sammy porte une veste en jean et ses cheveux blonds en queue de cochon, tandis que Kelvin porte un simple haut violet.

Elle a légendé la photo: « Je ne peux pas y croire mais cela fait 20 ans cette semaine que j’ai fait mes débuts sur Emmerdale

«J’étais une épave nerveuse lorsque je suis entré pour la première fois sur le plateau, mais en quelques jours, je me suis senti comme faisant partie de la famille. Je [sic.] être éternellement reconnaissant à l’émission de m’avoir tant appris sur le travail, la vie en général et de m’avoir donné les meilleurs amis qu’une fille puisse souhaiter.

« Je me sens assez ému ce soir en repensant à tous les souvenirs incroyables «

20 ans après

Les fans ont inondé les commentaires de soutien, avec une personne disant: « wow !!’ 20 ans!!!! maintenant je me sens vieux !! «

Un autre a ajouté : « Je me souviens que les cheveux «

Un troisième a remarqué : « Photo incroyable !! «

Katie a été tuée en 2015 après avoir découvert que Robert Sugden avait une liaison avec Aaron Livesy.

Robert a poussé Katie au sol, mais n’a pas réalisé que le sol ne supporterait pas son poids – et elle est tombée à la mort.

Retour fantomatique

Elle a récemment été vue dans le film Lies We Tell et la mini-série Fearless, tous deux en 2017.

Sammy a depuis révélé que les patrons l’avaient suppliée de revenir dans la série en tant que fantôme.

Les patrons d’Emmerdale avaient prévu qu’elle apparaisse à son mari Andy Sugden.

Elle a confié à Inside Soap en 2019 : « Environ un an après mon départ d’Emmerdale, ils m’ont demandé de revenir en tant que fantôme !





« C’était pour une scène ou deux avec Andy. Je travaillais, donc je ne pouvais pas m’intégrer. Mais je serais prêt pour une apparence de petit fantôme effronté maintenant – si seulement Kelvin était toujours à Emmerdale !

Alors que les fans réclament que Katie fasse un retour surprise à la ferme, Sammy est heureuse que son personnage soit parti pour toujours, elle n’a donc pas d’autre choix que de rester à l’écart.

L’actrice a poursuivi : « On me demande tout le temps quand je reviens à Emmerdale, et je me dis : ‘Je suis morte !’

«Mais encore une fois, Harold Bishop est tombé d’une falaise à Neighbours et a survécu. Je suis content qu’ils aient tué Katie – cela signifiait que c’était plus définitif pour moi. Maintenant, je ne me demande pas toujours si je devrais y retourner !

Télévision du Yorkshire

Le couple est passé d’amants adolescents à mari et femme sur le savon[/caption]

Polycopié

Katie a été accidentellement assassinée par son Robert Sugden[/caption]

Instagram

Sammy a quitté le soap en 2015[/caption]