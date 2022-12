Sammy Sadovnik de Telemundo révèle le secret des appels gol

World Soccer Talk a eu l’occasion d’interviewer Sammy Sadovnik, commentateur de la Coupe du monde de Telemundo. Actuellement, Sadovnik est en poste à Doha avec le reste des talents à l’antenne de Telemundo.

Comme la plupart des voix play-by-play au Qatar, la Coupe du monde est le calendrier le plus chargé possible. Par exemple, Sadovnik a annoncé des matchs pratiquement tous les jours. La pause de deux jours entre les huitièmes de finale et les quarts de finale était sa première absence depuis son arrivée au Qatar. Là-bas, il a été témoin de plusieurs grands moments.

Sadovnik est l’un des diffuseurs de langue espagnole à utiliser le long ‘gooool’ appelle quand une équipe marque. Pour référence, il a scandé une fois ce mot célèbre pendant 17 secondes consécutives après un but. Cependant, la durée est une chose. C’est l’émotion qui parle vraiment à travers sa voix.

Sadovnik a appelé ce jeu sur Telemundo. De plus, il a fait les huitièmes de finale. Il était la voix de la tête d’Ivan Perišić qui a égalisé le match en seconde période.

Dans un avenir proche, il est à l’appel pour un quart de finale entre le Brésil et la Croatie, ainsi que le match pour la troisième place du tournoi.

Entretien avec Sammy Sadovnik

Dans cette interview exclusive de World Soccer Talk, Sammy Sadovnik parle des préparations mentales et physiques nécessaires pour appeler les matchs. Avec un nombre aussi élevé de jeux dans un court laps de temps, il y a certainement une usure des cordes vocales.

Au-delà de cela, cependant, il y a l’émotion impliquée dans les appels. Sadovnik se considère comme une voie pour transmettre l’émotion du stade aux millions de foyers qui regardent aux États-Unis. Telemundo et d’autres diffuseurs de langue espagnole le font avec brio. Les allers-retours énergiques entre l’équipe de commentateurs permettent de comprendre la nature potentiellement frénétique du jeu tel qu’il se produit.

Même si vous ne parlez pas espagnol, regarder Telemundo et les commentaires de Sadovnik permettent aux téléspectateurs de bien comprendre ce que signifie la Coupe du monde.