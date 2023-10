Sammy Root brise son silence sur sa séparation avec Jess Harding trois mois après la victoire de Love Island

Le vainqueur de LOVE Island, Sammy Root, a rompu son silence après sa rupture choc avec Jess Harding.

Le jeune homme de 22 ans a publié une déclaration sur les réseaux sociaux quelques heures après l’annonce de la nouvelle selon laquelle lui et Jess s’étaient séparés.

Sammy Root a rompu son silence suite à sa séparation d’avec Jess Harding[/caption] ITV2

Le duo a remporté Love Island il y a à peine trois mois[/caption]

Sammy a partagé une publication sur Instagram ce soir, confirmant qu’il avait été aveuglé par la nouvelle.

Il a écrit : « Salut les gars, je pensais que je me connecterais pour parler des nouvelles d’aujourd’hui concernant moi et Jess. Oui, nous avons eu une conversation privée concernant notre relation, mais cela est resté en suspens car Jess est toujours absente et nous n’avons pas eu l’occasion de parler en personne.

« Pour moi, voir aujourd’hui via les médias que nous avions officiellement rompu a été un choc total. »

Sammy a poursuivi : « Pour être tout à fait clair, je voulais au moins une conversation face à face pour voir si notre relation pouvait être sauvée et je pensais que ce serait une voie à suivre respectueuse.

« Nous avons vécu l’expérience la plus incroyable en gagnant Love Island et j’ai véritablement vu un avenir avec Jess. J’étais engagé et respectueux envers notre relation. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on l’espérait.

Il a conclu la déclaration : « Malgré la façon dont tout cela s’est déroulé aujourd’hui, je pense que Jess est une femme extraordinaire et je lui souhaite sincèrement tout le meilleur. »

Une source proche du couple a déclaré au Mail plus tôt dans la journée : « Ils sont mieux en tant qu’amis. »

Jess s’est envolée pour l’île festive d’Ibiza ce week-end, où elle était avec ses copines.