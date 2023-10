Sammy Root aperçu en train de se rapprocher de la star de Love Island quelques jours seulement après sa rupture avec son ex Jess Harding

La star de LOVE Island, Sammy Root, a été aperçue amicale avec Faye Winter lors d’une cérémonie de remise de prix hier soir.

Le jeune homme de 22 ans s’est séparé de sa petite amie Jess Harding la semaine dernière après avoir remporté le datation montrer ensemble sur le été.

Getty

L’ex de Sammy, Jess, était également présente à la fête.[/caption]

Mais il a mis la rupture derrière lui alors qu’il assistait à la Fierté des récompenses de Grande-Bretagne et a réussi à éviter de tomber sur Jess.

Sammy a été vu en train de passer son bras autour d’une Faye en train de rire, qui est également un ancien élève de Love Island, alors qu’ils attendaient un taxi.

La semaine dernière, Sammy a publié une déclaration sur les réseaux sociaux confirmant que lui et Jess s’étaient séparés et avaient été « aveuglés » par le nouvelles.

Il a raconté à quel point la nouvelle de leur rupture avait été un « choc », ajoutant : « Pour être tout à fait clair, je voulais au moins une conversation face à face pour voir si notre relation pouvait être sauvée et je pensais que ce serait une voie à suivre respectueuse.

« Nous avons vécu l’expérience la plus incroyable en gagnant Love Island et j’ai véritablement vu un avenir avec Jess. J’étais engagé et respectueux envers notre relation. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on l’espérait.

Jess a ensuite rompu son silence en disant : « Je ne veux vraiment pas entrer dans les détails en faisant une grande déclaration, mais nous sommes juste très différents et nous comportons différemment et c’est tout. »

Faye est célibataire depuis sa séparation d’avec Teddy Soares plus tôt cette année.

Ils sortaient ensemble et vivaient ensemble depuis leur troisième place sur Love Island en 2021.