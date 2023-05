Sammy Hagar partage la clé du succès de Van Halen et révèle s’il se réconcilierait un jour avec David Lee Roth

Sammy Hagar a réfléchi à la clé du succès massif de Van Halen au cours de ses années avec le groupe de rock.

Le chanteur de 75 ans a rejoint le guitariste Eddie Van Halen, le frère et batteur d’Eddie Alex Van Halen et le bassiste/chanteur Michael Anthony en 1985. À l’époque, Van Halen, co-fondé par les frères Van Halen en 1974, était déjà l’un des des plus grands groupes de rock du monde.

Hagar est devenu célèbre au début des années 1970 en tant que chanteur principal du groupe de hard rock Montrose et s’est ensuite imposé comme un groupe solo à succès avant de devenir membre de Van Halen. Dans une interview avec Fox News Digital, le Red Rocker a expliqué comment le partenariat musical qu’il a formé avec Eddie après avoir remplacé David Lee Roth en tant que chanteur principal a fait passer le groupe au niveau supérieur.

« Quand j’ai rejoint Van Halen, ils étaient déjà gros et c’était un super groupe. Et j’étais déjà un artiste solo avec des albums de platine et des scènes à guichets fermés partout dans le monde. Donc, ce qui a rendu Van Halen génial – restez génial – quand j’ai rejoint le groupe, c’est qu’Eddie et moi, en tant que musiciens et en tant qu’êtres humains, nous étions vraiment très liés », a déclaré Hagar.

« Je veux dire, très fort. Je me connecte aussi avec Alex et Mike. Il est toujours mon ami le plus cher au monde. Mais Eddie et moi avons trouvé ce lien parce qu’Eddie était un musicien frustré parce que l’ancien chanteur n’avait pas de gamme et un type de voix qui pourrait chanter beaucoup de musique qu’Eddie pourrait écrire.

« Alors Eddie était toujours coincé avec, vous savez, jouer ces riffs de guitare », a ajouté Hagar. « Et quand je suis entré, c’était comme s’il commençait à jouer une partie de piano et je commençais à chanter. Il a dit : ‘Whoa !’ Alors à la seconde où il a dit : ‘Tu peux faire ça ?’ J’ai dit, ‘Ouais.’ Je vais, ‘Tu peux faire ça?’ Je ne savais pas qu’il jouait si bien des claviers.

« Et c’est ce qui a fait de nous un meilleur groupe. Nous nous sommes élevés. Nous nous sommes juste dit: » Whoa, tu peux faire ça? Oh, oui, je peux faire ça! Eh bien, je peux faire ça. Tu peux faire ça! Et nous sommes juste allés [raises hand up to the ceiling] et la musique est devenue vraiment, vraiment sophistiquée. »

Après que Hagar ait rejoint Van Halen, le groupe a marqué son premier album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200 avec la sortie de 1986 « 5150 », qui a été certifiée six fois platine par la RIAA. Au cours des 10 années suivantes avec Hagar comme chanteuse principale, Van Halen a sorti trois albums consécutifs n ° 1 multi-platine, dont « OU812 » en 1988, « For Unlawful Carnal Knowledge » en 1991 et « Balance » en 1995.

Lors de l’enregistrement de « Balance », Sammy et Eddie ont commencé à se heurter à des différences créatives. Les tensions se sont encore aggravées lorsque Van Halen a commencé à enregistrer des chansons pour la bande originale du film catastrophe de 1996 « Twister ».

Hagar s’est séparée du groupe après une dispute explosive lors d’un appel téléphonique avec Eddie le jour de la fête des pères en 1996. Les deux avaient des récits différents sur le déroulement du départ de Hagar. Eddie a déclaré que le chanteur avait quitté le groupe, tandis que Hagar a soutenu qu’il avait été renvoyé.

Après une brève réunion avec Roth en 1996, Van Halen a remplacé Hagar par Gary Cherone, l’ancien leader d’Extreme. Leur sortie avec Cherone, « Van Halen III » de 1998, a été une déception commerciale, et le chanteur a ensuite quitté le groupe.

En 1999, Van Halen a fait une pause de quatre ans avant le retour de Hagar en 2003. Hagar a enregistré de nouveaux morceaux pour le deuxième album de Van Halen, « The Best of Both Worlds » en 2004, et le groupe s’est lancé dans le succès Summer Tour 2004.

Cependant, les relations entre Sammy et Eddie ont recommencé à se détériorer et le chanteur a de nouveau quitté le groupe après la fin de la tournée. Le deuxième départ d’Agar a conduit à une séparation d’Eddie qui a duré des années. En 2007, Roth est revenu dans le groupe et Van Halen a entamé sa tournée nord-américaine 2007-2008, qui est devenue sa tournée la plus vendue.

En octobre 2020, Eddie est décédé à l’âge de 65 ans après une bataille contre le cancer de la gorge. Peu de temps après la mort d’Eddie, Hagar a révélé qu’ils s’étaient réconciliés quelques mois plus tôt.

Dans son interview avec Fox News Digital, Hagar a exprimé sa gratitude à lui et à son ancien compagnon de groupe pour avoir pu réparer leur relation avant la mort d’Eddie.

« Pouvoir avoir parlé à Eddie et avoir une merveilleuse relation avec lui par SMS, cela signifie tout pour moi », a expliqué Hagar. « S’il était mort et que nous ne nous étions jamais dit « je t’aime », je me serais senti très mal.

« Je ne pourrais pas vous en parler. Cela signifie donc beaucoup pour moi. Et cela signifie beaucoup, je pense, pour moi de me sentir bien de parler d’être à Van Halen maintenant. Parce que j’ai l’impression que nous enterré la hache de guerre. Sinon, je dirais: « Eh bien, ces gars-là. » Parce que, vous savez, j’étais en colère. J’étais blessé. Et c’est très important que nous soyons connectés. »

Alors que Hagar a pu faire la paix avec Eddie, il a déclaré à Fox News Digital que les chances que lui et Roth se réconcilient soient minces. Comme les deux chanteurs ont dirigé Van Halen à différentes époques, ils ont maintenu une rivalité pendant des décennies. Cependant, les deux se sont associés en 2002 lorsqu’ils ont co-dirigé la tournée « Song For Song, The Heavyweight Champs Of Rock And Roll ».

Cependant, les deux se sont affrontés dans les coulisses et dans les médias. Hagar a noté que leur relation ne s’était pas beaucoup améliorée au cours des deux dernières décennies.

« David est une personne étrange pour moi. Nous sommes du pétrole et de l’eau », a déclaré le natif de Californie. « Nous ne gélifions tout simplement pas. Je veux dire, j’ai essayé. Je pensais que ce serait vraiment cool si lui et moi étions amis. Ce serait vraiment cool si lui et moi sortions avec un super groupe et faisions tous ces super Van Halen chante ensemble, mais il n’est tout simplement pas convivial.

« Et je pense vraiment qu’il a en quelque sorte dépassé son apogée de pouvoir faire ses trucs comme je le voudrais si nous devions faire quelque chose ensemble. Je ne pense pas qu’il se soucie assez de sa voix. Mais , à part ça, je serais heureux d’être ami avec lui, mais je ne pense pas que cela puisse jamais arriver. Ce n’est pas mon genre de personne, et je ne suis pas son genre de personne.

Depuis ses passages avec Van Halen, Hagar a continué à sortir de la nouvelle musique et à se produire à la fois en solo avec le groupe d’accompagnement The Waboritas et en tant que membre des supergroupes Chickenfoot et Sammy Hagar and the Circle.

Il a formé ce dernier supergroupe avec l’ancien coéquipier de Van Halen et membre du Temple de la renommée Michael Anthony, le guitariste Vic Johnson et le batteur Jason Bonham en 2014. L’année dernière, Sammy Hagar and the Circle a sorti son deuxième album, « Crazy Times », le 28e album studio de Hagar. .

Pourtant, Hagar a déclaré à Fox News Digital que ses années avec Van Halen étaient « absolument » le summum de sa carrière.

« Je ne pense pas que je pourrais jamais accomplir ce que nous avons accompli par moi-même », a-t-il déclaré. « Je peux faire une version plus personnelle de qui et de ce que je suis, comme sur mes nouveaux disques que j’ai faits, les deux que j’ai enregistrés au cours des cinq ou six dernières années.

« Mais je pense que mon dernier album, « Crazy Times », est vraiment le meilleur travail que j’ai jamais fait par moi-même. Mais j’ai à nouveau un super groupe. Donc, c’est un peu comme si je sentais que je pouvais essayer quelque chose et que le les gars peuvent se lever.

« Souvent, quand vous jouez avec quelque chose d’expérimental et que vous avez des musiciens qui ne sont pas tout à fait compétents, vous vous dites: » Oh, eh bien, ça ne marche tout simplement pas, et vous le faites exploser. Mon groupe, je peux dire, ‘Essayons ceci et cela. Waouh, ça y est.’ Donc ils sont vraiment bons. Ils n’ont tout simplement pas le genre de créativité géniale – personne n’en avait – qu’Eddie Van Halen avait. Donc, je pense juste que c’était juste le sommet de mon truc musical.

Le lauréat du Grammy Award a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait « pas de secret » sur la façon dont il a pu continuer à faire de la musique pendant plus de cinq décennies.

« Il faut aimer le faire », a-t-il déclaré. « Si vous aimez le faire, vous pouvez le faire. Si vous prenez soin de vous, prenez soin de votre voix, alors vous pouvez chanter, jouer de la guitare aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je ne vois pas pourquoi quelqu’un ne voudrait pas jouer de la musique.

« Je joue toute la journée », a poursuivi Hagar. « Je suis assis quand je ne fais rien, même quand je suis parfois au téléphone. Je suis assis avec la guitare à la main, je rigole, je garde les doigts lâches. C’est quelque chose que vous pouvez faire toute votre vie.

« Donc, je pense que le secret est juste de rester amoureux. La même chose, tout comme un mariage, vous savez ? Je veux dire, le secret pour garder un mariage ensemble est de rester amoureux. Restez sexuellement attirés l’un par l’autre et faites des expériences sur votre vit et essaie des choses que tu n’as jamais essayées et tout ça. Tu sais, c’est important. Donc, la seule chose qui te permettra de faire ça, c’est l’amour pour l’autre personne.

En plus de sa carrière musicale, Hagar a également connu un énorme succès en tant qu’entrepreneur. Il est le fondateur de la chaîne de restaurants Cabo Wabo Beach Club et de sa marque de tequila emblématique Cabo Wabo Tequila. En 2008, le musicien a vendu la marque Cabo Wabo Tequila pour 100 millions de dollars. Il possède actuellement Santo Spirits, Sammy’s Beach Bar Rum et Sammy’s Beach Bar Cocktail Co.

Hagar a ouvert le plus récent emplacement de sa franchise de restaurants, le Cabo Wabo Beach Club & Bar au Waterfront Resort de Huntington Beach, en février. L’artiste qui enregistre fera don de son produit net personnel du restaurant à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange.

Les dons à CHOC seront facilités par la Hagar Family Foundation, un fonds dédié que Hagar et sa femme de 27 ans, Kari Hagar, ont fondé en 2008. CHOC continuera à recevoir les dons régulièrement tant que le restaurant restera ouvert.

Hagar attribue son dévouement à la philanthropie ainsi que sa carrière à son éducation pauvre. Hagar et ses trois frères et sœurs vivaient dans un camp de travail avec leurs parents Bobby et Gladys Hagar à Salinas, en Californie. La famille a ensuite déménagé à Fontana, en Californie, lorsque Bobby a trouvé un emploi dans une aciérie.

« J’étais pauvre et j’avais un père alcoolique, une très mauvaise situation », se souvient-il. « Mais j’avais un parent très aimant. Ma mère n’était qu’une mère poule avec les quatre enfants. J’étais la plus jeune. Et j’avais une sœur aînée qui l’aidait comme si elle était son assistante quand elle devait travailler et faire Ma sœur aînée prenait le relais et surveillait mon frère et moi.

« Et mon père était extrêmement aimant. Il était tellement troublé et un si mauvais alcoolique qui avait toujours des ennuis, à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Donc cette combinaison, je pense, m’a donné la capacité d’avoir fait ce que je fais.

« Après avoir réussi avec la musique, cela m’a amené du côté de la philanthropie parce que j’étais pauvre. Je voulais revenir en arrière et aider les pauvres. Donc tout cela n’est qu’une petite balle qui a fait de moi ce que je suis. Je voulais être quelqu’un parce que j’étais pauvre et que je n’étais personne. »

Le hitmaker se souvenait d’être sorti avec des filles dont les parents l’interdisaient parfois de chez eux en raison des fréquentes bagarres de son père dans les bars.

« Ce genre de choses, le peu d’humiliation m’a donné envie d’être quelqu’un », a-t-il déclaré. « C’est de là que je tire ma motivation. Tout semblait bien s’assembler. Mais je connaissais aussi le sens de l’amour, l’amour inconditionnel, parce que je le ressentais de la part de mes parents et de ma famille. Alors je sais aimer. Alors j’ai Je ne suis pas amer d’être pauvre.

« Je pense que tout ce qui m’a façonné jusqu’à présent était nécessaire pour m’amener à ce point aujourd’hui », a ajouté Hagar. « Et je suis content de là où j’en suis. »