Le fils de Sammy Hagar, Andrew Hagar, suit les traces de son père, l’icône du rock and roll.

Le mois dernier, le chanteur et ancien kickboxeur de 39 ans a sorti son nouveau single « Systematic Minds ». Avant la fête des pères, Sammy, 75 ans, et Andrew, qui sont apparus ensemble dans les docuseries Paramount + « Family Legacy », se sont assis pour une interview conjointe avec Fox News Digital.

L’ancien leader de Van Halen a révélé qu’il avait été surpris lorsqu’Andrew a décidé de poursuivre une carrière dans l’industrie de la musique au lieu des arts martiaux.

« Je n’ai jamais pensé qu’il allait être musicien jusqu’à il y a environ 10 ans », se souvient Sammy.

Le Fondateur de Cabo Wabo a poursuivi: « Il n’était pas, comme, quand il était enfant, toujours en train de jouer de la guitare. C’était plutôt un artiste martial, vous savez? Et je pensais que c’était ce qu’il allait faire. »

Sammy se souvient qu’il a été surpris par les capacités musicales de son fils lorsqu’il l’a entendu jouer pour la première fois.

« Cela m’a époustouflé de voir à quel point ses chansons étaient bonnes, à quel point ses paroles étaient bonnes, son sens mélodique et le fait qu’il jouait de la guitare », se souvient l’aînée Hagar. « J’ai dit : ‘Quand as-tu commencé à jouer de la guitare ?’ Je veux dire, il ne vivait pas chez moi, donc je ne l’ai pas vu. »

« Mais on se voit tout le temps », a-t-il ajouté. « Nous n’avons jamais passé des mois sans nous voir et parler ou quoi que ce soit. Je suis tellement fier qu’il l’ait fait. Il a réussi, et il est vraiment bon. »

Le Red Rocker a déclaré qu’il aurait été honnête avec Andrew s’il avait cru que le talent de son fils n’était pas à la hauteur de ses attentes.

« C’est comme si s’il n’était pas bon, je dirais: » Mec, retourne aux arts martiaux, retourne faire du mal aux gens « », a déclaré Sammy en riant. « Mais non, c’est très impressionnant à quelle vitesse il apprend. Il apprend juste très vite. »

Andrew a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était rendu compte qu’il voulait être musicien en 2016 lorsqu’il a décroché sa première ouverture de concert de premier plan pour la star de la country Kris Kristofferson. Il a rappelé l’appréhension qu’il ressentait avant de monter sur scène au Queen’s Hall d’Édimbourg, en Écosse.

« Je me souviens d’avoir été si nerveux et terrifié que j’allais monter là-haut, et j’allais sucer, et la foule allait juste me manger vivant », a-t-il déclaré. « Et après environ la première chanson, j’ai réalisé que tout le monde était dedans. »

Il a poursuivi: « C’était l’un des sentiments les meilleurs et les plus indescriptibles que j’ai jamais ressentis dans ma vie. Et en sortant de scène, je pense que nous avons fait environ 15 minutes et je voulais le faire toute la nuit. C’était juste le meilleur sentiment. Et j’ai su à ce moment-là que c’était quelque chose auquel j’allais consacrer le reste de ma vie.

Sammy a déclaré à Fox News Digital qu’il avait été immédiatement frappé par les talents d’écriture d’Andrew lorsqu’il avait écouté la musique de son fils pour la première fois.

« En tant que parolier, la première chose que je vais faire est d’écouter ses paroles », a-t-il expliqué. « Et dire: ‘Qu’est-ce que c’est que mon fils – de quoi se plaint-il? Ou qu’est-ce qu’il essaie de dire ici?’ Vous savez? Alors quelques chansons ont vraiment attiré mon attention tout de suite. Des chansons acoustiques. Quand il a commencé, il faisait ce truc acoustique. Vous savez, il est comme Bob Dylan.

Sammy a poursuivi: « Il avait une chanson intitulée » The Lucky One « et il avait une parole sur quelque chose à propos de… »

« L’ange qui est tombé à travers les lignes électriques ? demanda André.

« Ouais, l’ange qui est tombé à travers les lignes électriques », a déclaré Sammy. « Et je suis juste allé, ‘Whoa!’ Écoute, j’ai la chair de poule rien qu’en en parlant. »

« Je me suis juste dit : ‘C’est trop cool, tu sais ?' », a-t-il ajouté. « Et c’était un vrai sens négatif, ‘le chanceux.’ Comme, ‘tu vas être le chanceux de rentrer à la maison avec moi ? Alors tu es l’ange qui est tombé à travers les lignes électriques ?’ Mais de toute façon, ses paroles m’ont vraiment, vraiment impressionné. »

Le hitmaker « Heavy Metal » a déclaré à Fox News Digital que le duo père-fils s’était déjà produit ensemble à quelques reprises. Cependant, Sammy a déclaré qu’il pensait qu’Andrew devrait tracer sa propre voie qui corresponde plus étroitement à son style de musique.

« Le problème, c’est que je ne veux pas qu’il joue ma musique, tu sais? », a déclaré Sammy. « Pour qu’il passe par tous ces trucs et apprenne une de mes chansons, ce n’est pas dans sa timonerie. Ce n’est pas sa musique. Il est beaucoup plus modéré et progressif que moi. Et donc je préférerais qu’il ne revienne pas comme ce. »

Il a poursuivi: « De temps en temps, nous nous touchons les uns les autres et nous jouons dans la maison avec des guitares, mais je préfère qu’il fasse son propre truc. Et j’aime le fait qu’il fasse son propre truc . »

En plus de « Systematic Minds », qui a fait ses débuts le 5 mai, Andrew a déclaré à Fox News Digital qu’il sortirait une autre chanson et un EP ce mois-ci.

Sammy partage Andrew et son fils Aaron, 53 ans, avec son ex-femme Betsy Berardi. Il est également père de filles Kama, 27 ans, et Samantha, 22 ans, qu’il partage avec sa femme Kari Hagar.

Au cours de l’interview des Hagar avec Fox News Digital, Andrew a partagé ses réflexions sur le fait de grandir avec le musicien légendaire en tant que père.

« Les gens ont tendance à mettre les célébrités sur un piédestal, mais tout le monde rote et pète », a-t-il dit en riant. « Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont comme tout le monde. Mon père est génial. Il m’a vraiment soutenu, et c’est un être humain formidable. »

Andrew a également félicité Sammy pour son travail philanthropique au nom de l’hôpital pour enfants du comté d’Orange (CHOC) en Californie du Sud. En février, le lauréat d’un Grammy Award a ouvert son premier Cabo Wabo Beach Club & Bar au Huntington Beach’s Waterfront Resort et s’est engagé à faire don de son produit net personnel du restaurant à CHOC.

Les dons à CHOC seront facilités par la Hagar Family Foundation, un fonds dédié que Hagar et sa femme de 27 ans, Kari, ont fondé en 2008. CHOC continuera à recevoir les dons régulièrement tant que le restaurant restera ouvert.

« Il est ici en train de faire un merveilleux travail caritatif pour l’hôpital pour enfants de l’OC », a déclaré Andrew. « Et je veux dire, honnêtement, c’est juste un être humain comme tout le monde. Il aime passer du bon temps, et c’est un gars formidable. »

Andrew a déclaré que les gens ne réalisaient peut-être pas l’étendue du travail philanthropique de Sammy puisque son père préfère garder ses efforts caritatifs discrets.

« Je pense que l’une des choses les plus importantes que les gens ne savent peut-être pas, c’est à quel point il est philanthrope », a déclaré Andrew. « Il est toujours là pour aider les gens. La plupart des choses ne sont pas publiques, et je pense que c’est la meilleure façon de le faire. Vous ne le faites pas pour impressionner qui que ce soit. Vous le faites simplement parce que vous voulez vraiment aider les gens. »

Sinon, Andrew a déclaré que Sammy est « à peu près un livre ouvert ». « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de choses que les gens ne savent pas », a-t-il dit en riant. « Je veux dire, le gars a écrit beaucoup de livres. Il y avait beaucoup de matériel là-dedans pour que les gens sondent. »

Andrew a également partagé le conseil le plus important que son père lui a donné.

« Gardez la tête baissée et travaillez dur », a-t-il déclaré. « Je veux dire, il m’a toujours dit qu’il se fichait de ce que je faisais tant que ça me rendait heureux, tant que je travaillais dur pour ça.

« Et je veux dire, c’est une leçon difficile à apprendre. Mais je l’ai apprise à la dure. Et me voilà. »

Dans leur interview avec Fox News Digital le mois dernier, Sammy et Andrew ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore fait de plans pour la fête des pères.

« Nous ne planifions pas deux semaines à l’avance », a déclaré Sammy en riant. « Mon Dieu, ce serait comme, ‘Oh, eh bien, je ne peux pas m’en tenir maintenant.’ Vous savez, dans nos vies, nous sommes tellement occupés, tous les deux, à faire nos choses que c’est comme si vous faisiez des plans trop tôt, vous n’allez pas pouvoir vous y tenir. , ‘Quelque chose est arrivé.' »

Cependant, Sammy a noté que les deux avaient prévu de célébrer l’anniversaire d’Andrew ensemble. « Je viens en ville pour son anniversaire, mais j’ai un événement à faire, et il fait quelque chose avec ses amis pour son anniversaire », a-t-il expliqué. « Alors on va fêter son anniversaire avec un jour de retard. Tout ça c’est bien quand même. »

Le 4 juin, Sammy a partagé un hommage d’anniversaire à Andrew sur sa page Instagram. « Je suis tellement contente de voir un de mes enfants suivre mes pas [sic] », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui avec Andrew.

« Et au fait, il l’écrase! », a ajouté Sammy. « Joyeux anniversaire Andrew. C’est ton heure. »