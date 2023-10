Sammy Hagar de Van Halen prévoyait de « faire du bruit » avec Eddie Van Halen avant la mort du guitariste

L’ancien chanteur de Van Halen, Sammy Hagar, a révélé que lui et Eddie Van Halen prévoyaient de faire de la nouvelle musique ensemble avant la mort du guitariste emblématique en 2020.

Le musicien de 76 ans, qui a sorti un coffret de cinq LP de Van Halen intitulé « The Collection ll », est devenu le nouveau leader du groupe en 1985 lorsqu’il a remplacé le chanteur original David Lee Roth, rejoignant Eddie, le frère d’Eddie et le batteur Alex Van Halen et le bassiste/chanteur Michael Anthony.

Après avoir produit quatre albums multi-platine, le passage de Hagar avec Van Halen s’est terminé par une séparation en 1995. Le fondateur de Cabo Wabo a brièvement retrouvé Van Halen en 2004, mais a de nouveau quitté le groupe après la conclusion de leur tournée estivale réussie. Le deuxième départ de Hagar a conduit à une longue brouille avec Eddie, mais les deux hommes se sont réconciliés dans les mois précédant la mort du fondateur de Van Halen des suites d’un cancer du poumon en octobre 2020.

Dans une interview avec Fox News Digital, Hagar a rappelé qu’Eddie expérimentait de nouveaux instruments avant sa mort et que les deux avaient discuté d’une collaboration musicale.

« Il voulait continuer. Il s’y mettait avant de mourir. Quand nous nous sommes connectés pour la première fois, vous savez, encore une fois, après avoir traversé tous les combats, et il était malade, et j’ai tendu la main, et nous nous sommes réunis et avons parlé. Il parlait beaucoup de jouer du violoncelle et de certains instruments à vent », a déclaré Hagar.

Le lauréat d’un Grammy Award a poursuivi : « Il disait, vous savez, ‘Ouais, je travaille sur certains.’ Parce que je dirais : ‘Ed, sur quoi travailles-tu ? Tu sais, je veux y aller et travailler avec toi. Écrivons à nouveau ensemble.’

« Et, vous savez, il a dit : ‘Ouais, ouais, ouais. L’année prochaine, vous savez, nous nous retrouverons, ferons du bruit et tout ça' », se souvient Hagar. « Il a dit : ‘Oui, j’expérimente vraiment avec d’autres instruments.’ Et j’ai pensé, wow, il était juste… il était tellement musical. Et il avait des mains qui feraient ce qu’il pensait. Mes mains ne le feront pas. Je pense que c’est pour ça que je suis chanteur. Je pense que ma voix le fera. Je pense que mes mains, vous savez, comme elles ne le font pas. je veux coopérer. »

Hagar s’est ensuite émerveillée de la polyvalence musicale d’Eddie et a noté que son ancien camarade de groupe était « absolument » un génie.

« Ce n’est pas exagéré », a-t-il déclaré à propos du talent d’Eddie. « Ce n’est pas de la vantardise ou ce n’est rien. Ce type était un génie musical. »

Hagar a ajouté que même si Eddie n’avait pas d’éducation formelle, son génie inné était évident lorsque les deux collaboraient pour écrire certains de leurs plus grands succès.

« Il était capable de comprendre beaucoup de choses sur la vie dont nous parlions et pas seulement musicales », a déclaré Hagar. « Quand j’écrivais des paroles vraiment profondes, comme « Le meilleur des deux mondes », vous savez, les choses dont je parlais, il les comprenait. Vous savez, je veux dire, beaucoup de gens ne le savent pas. » What Love Walks In’ – les gens ne savent pas de quoi je parle. Mais Eddie le savait. «

Après qu’Hagar ait rejoint Van Halen, le groupe a enregistré son premier album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200 avec la sortie de 1986 « 5150 », qui a été certifié six fois platine par la RIAA. Au cours des 10 années suivantes, avec Hagar comme chanteuse principale, Van Halen a sorti trois albums multi-platine n°1 consécutifs, dont « OU812 » de 1988, « For Unlawful Carnal Knowledge » de 1991 et « Balance » de 1995.

La semaine dernière, Rhino Records a sorti un coffret de cinq LP de Van Halen intitulé « The Collection ll », qui comprend des versions remasterisées des quatre albums studio de Hagar avec le groupe ainsi qu’un « disque de raretés, comprenant des instrumentaux, des faces B et chanson qui n’était autrefois disponible qu’en bonus », selon un communiqué de presse.

Au cours de son entretien avec Fox News Digital, Hagar a partagé son enthousiasme d’entendre le versions remasterisées de ses albums Van Halen. La sortie de « The Collection II » fait suite à « The Collection I », un coffret Van Halen qui englobe les albums et le matériel de l’époque de Roth avec le groupe.

« Ce que je préfère dans cette remasterisation, ce sont le ‘5150’ et le ‘OU812′ », a-t-il déclaré. « Ces disques ont été enregistrés dans l’ancien studio d’Eddie. Complètement analogiques. Il n’y avait pas d’équipement numérique et tout avait un tube. »

Il a poursuivi : « Tout devait être réchauffé avant que vous puissiez l’utiliser. Et il fait si chaud. Ces disques ont été enregistrés si chauds. Ils ont été faits pour le vinyle. Ils ont été faits sur, vous savez, une bande, sur une bande de trois pouces, et donc ils bénéficient vraiment de la technologie de remasterisation d’aujourd’hui. »

Le rockeur rouge a noté que le processus de remasterisation a été mené par Donn Landee, l’ingénieur et coproducteur derrière les quatre albums originaux.

« Il a tout supervisé pour que vous ne perdiez pas ce bel analogue », a expliqué Hagar. « Ces disques ont été faits pour le vinyle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont donc été mixés à un certain niveau de basse qui n’éclate tout simplement pas lorsque vous le mettez en numérique. Les basses étaient très faibles sur ces disques parce que c’était pour le vinyle. » Pour obtenir autant d’informations sur une platine vinyle et avec une aiguille, il ne fallait pas mettre trop de basses car cela prendrait trop de place. Alors, mon garçon, ils en ont vraiment profité. «

« Quand j’ai mis ces deux disques, je me suis juste dit ‘Woo, mec' », se souvient-il en riant.

Hagar a également réfléchi aux différences entre sa collection d’albums avec Van Halen et ceux de l’époque de Roth avec le groupe. Roth a dirigé Van Halen pendant trois mandats différents de 1974 à 1985, en 1996 et de 2006 jusqu’à sa dissolution après la mort d’Eddie en 2020.

« Je dis que c’est plus sophistiqué et – que vous aimiez ce mot ou non – c’est plus créatif », a-t-il déclaré. « C’est un peu plus profond, plus artistique. Mais ce que Dave a fait, je dois dire, comme je l’ai dit, Eddie était – nous avons entendu Eddie pour la première fois à ce moment-là. Donc nous l’avons juste entendu pour la première fois. »

Il a poursuivi : « Beaucoup de gens pensent : ‘Oh, mec, tu sais, il était tellement meilleur. Il était tellement plus innovant.’ Mais ce n’est pas vrai du tout. Vous venez d’entendre tout ce sur quoi il a construit sa vie. Vous avez entendu sur le premier disque de Van Halen, et c’était tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce point. Donc, tout ce qu’il a fait après cela, vous commencez à répéter un un petit peu, et c’est pourquoi Eddie se tournait vraiment vers les claviers.

Après qu’Hagar ait rejoint Van Halen, les fans ont noté que les claviers étaient plus présents dans la musique du groupe, qui reposait auparavant fortement sur le jeu de guitare virtuose d’Eddie. Le changement dans le son de Van Halen a suscité la colère de certains critiques, mais Hagar a expliqué que c’était l’idée d’Eddie d’incorporer plus de claviers car il voulait élargir ses horizons musicaux.

« Ce manche de guitare n’est qu’aussi gros, vous savez, il n’a qu’un nombre limité de frettes et six cordes, vous savez, quelques éléments de volume et une barre de mouvement », a déclaré Hagar. « [Eddie was like] ‘Frère, tu sais, comme si j’étais limité ici, tu vois ce que je veux dire ?' »

Il a poursuivi: « Et donc, quand vous êtes un esprit génial comme Eddie, il avait vraiment besoin d’autres débouchés. »

Après avoir rejoint Van Halen et leur label Warner Bros. Records, Hagar a rappelé qu’il était toujours contractuellement obligé de produire un autre disque solo pour son ancien label Geffen Records. Le chanteur se souvient qu’Eddie avait proposé de coproduire et de jouer de la basse sur l’album de Hagar, intitulé « I Never Said Goodbye » et sorti en 1987.

« Eddie a dit : ‘Je vais le produire avec vous, le coproduire avec vous.’ Et il répond : « Et je jouerai de la basse. » Parce que j’ai dit : « Tu ne peux pas jouer de la guitare sur cet album, Eddie. Nous donnons Van Halen. Je veux dire, toi et moi allons déjà faire un album solo. Je viens de rejoindre le groupe », se souvient Hagar à propos de leur conversation.

Il a poursuivi : « Alors il dit : ‘Eh bien, laisse-moi jouer de la basse.’ Je veux dire, c’était ce genre de musicien. Il voulait juste jouer de la musique, et il jouait une basse incroyable sur cet album. Je veux dire, vous écoutez « Give to Live », « Eagles Fly », « When the Hammer Falls ».

« Son jeu de basse – oh mec, ce disque est l’un de mes disques préférés parce que, pour moitié, à cause du jeu de basse d’Eddie, cet idiot. Mais c’est pour ça qu’il voulait jouer des claviers. »

Lors de son entretien avec Fox News Digital, Hagar a expliqué ce qui, selon lui, différencie le plus sa voix de celle de Roth.

« Juste à portée », dit-il. « David, il a une portée limitée, et donc il travaille beaucoup plus avec son attitude pour essayer, vous savez, de faire passer son message. Et cela vous limite dans les paroles de bien des manières, à moins que vous ne soyez vraiment poétique. Comme Bob Dylan, qui n’avait pas une tessiture énorme ou quoi que ce soit. Mais Bob avait une assez bonne tessiture. Bob était en meilleure forme que les gens ne le pensent. Vous savez, vous écoutez, il chante juste sur la tonalité, et son phrasé était comme, whoa, comme, vous savez, mathématique. Mais de toute façon, donc, vous savez, Dave, c’était limité à sa formulation parce qu’il n’était pas seulement poétique comme Bob, qui pouvait simplement divaguer toutes ces choses folles qui avaient du sens, vous savez, même même si ce n’est pas le cas. »

« Je suis capable de frapper des notes qui font ressortir différentes émotions et je n’ai pas besoin d’avoir d’attitude », a expliqué Hagar.

Hagar a déclaré qu’il aspirait à chanter comme le leader du groupe de rock anglais Procol Harum, Gary Brooker, et le chanteur principal de Led Zeppelin, Robert Plant.

« Des gens qui sont montés dans la stratosphère et sont allés jusqu’à ce que j’appelle une gamme supersonique », a-t-il déclaré. « Je voulais chanter comme ça. Je voulais monter et frapper des notes qui étaient comme, whoa, vous savez, cela vous donnait vraiment la chair de poule. »

« Je visais l’émotion, et Dave était plutôt l’attitude », a poursuivi Hagar. « Donc ils sont tous les deux géniaux, tu vois ce que je veux dire ? Surtout avec ce qu’Eddie jouait à l’époque. »

« Je ne sais pas si Dave aurait pu chanter n’importe quelle chanson de mon époque à l’exception de ‘Finish What Ya Started' », a-t-il ajouté. « Il ne pouvait pas atteindre ces autres notes et l’émotion d’un ‘Love Walks In’. Mon Dieu, il ne voudrait pas chanter ça. Il n’essaierait pas de chanter ça. Donc la différence, c’est que, vous savez, l’émotion, l’attitude de chacun.

Cependant, Hagar a déclaré à Fox News Digital qu’il « aimait » les premières musiques de Van Halen avec Roth et regrettait que les deux anciens chanteurs n’aient pas pu tourner ensemble avec Van Halen avant la mort d’Eddie.

« Ces premiers trucs sont géniaux », a-t-il déclaré. « C’est dommage que nous n’ayons pas pu faire la tournée ensemble. Nous deux avec le groupe, vous savez, ils y pensaient. Eddie en parlait. Même [Eddie’s son Wolfgang Van Halen] Wolfie en parle. Vous savez, son père avait ce plan. »

Il a poursuivi : « Nous allons le faire, vous savez ? Dommage que cela ne soit jamais arrivé. C’était un rêve devenu réalité pour les fans. Mais vous savez, qui sait ? La vie a cette façon de revenir sur toi. »